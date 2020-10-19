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Spor Futbol camiasından Erzurumspor Başkanı Üneş'e geçmiş olsun mesajları
Spor

Futbol camiasından Erzurumspor Başkanı Üneş'e geçmiş olsun mesajları

Yeniakit Publisher
2020-10-19 21:46:02 -
Futbol camiasından Erzurumspor Başkanı Üneş'e geçmiş olsun mesajları


İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı açıklanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Başkanı Hüseyin Üneş için Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor kulüpleri geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Fenerbahçe Kulübü mesajında, "Kovid-19 testi pozitif çıkan Büyükşehir Belediye Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz. Geçmiş olsun." ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray Kulübü, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Kovid-19 testi pozitif çıkan Büyükşehir Belediye Erzurumspor Başkanı Sayın Hüseyin Üneş'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." denildi.

Trabzonspor'un mesajında ise şu ifadelere yer verildi:

"Kovid-19 testi pozitif çıkan BB Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz."

Süper Lig'deki diğer kulüpler de yayımladıkları mesajlarla Üneş'e geçmiş olsun dileklerini iletti.

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