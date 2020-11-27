  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Futbol: 2022 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri
Spor

Futbol: 2022 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri

Estonya: 0 - Türkiye 4

Yeniakit Publisher
2020-11-27 22:11:54 -
Futbol: 2022 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri

İSTANBUL (AA) - A Milli Kadın Futbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu'ndaki 9. maçında deplasmanda Estonya'yı 4-0 yendi.

Başkent Tallinn'deki Sportland Arena'da oynanan maçta ay-yıldızlı takımın gollerini 29. dakikada Ece Türkoğlu, 55. dakikada İlayda Civelek, 76. dakikada Gülbin Hız ve 81. dakikada Yağmur Uraz kaydetti.

Milli takım, Avrupa Şampiyonası Grup Elemelerindeki son maçında 1 Aralık’ta Rusya ile karşılaşacak.

Ay-yıldızlı ekip, A Grubu'nda 9 maçta topladığı 5 puanla beşinci sırada bulunuyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dikkat çeken sözler: Türk ordusu dünya çapında üne sahip
Aktüel

Dikkat çeken sözler: Türk ordusu dünya çapında üne sahip

Arnavutluk'un orta kesimlerindeki Şiyak şehrinin belediye başkanlığını yapan Türkiye mezunu Elton Arbana, Türkiye'de edindiği tecrübeleri ül..
Cüneyt Özdemir'den İmamoğlu'na salvolar! Yerden yere vurdu
Gündem

Cüneyt Özdemir'den İmamoğlu'na salvolar! Yerden yere vurdu

Gazeteci Cüneyt Özdemir, sosyal medya üzerinden taksiciler ile kavga eden CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na sert tepki gösterdi. İmamoğlu..
İmzalar atıldı! Rusya'dan Su-57 savaş uçaklarını aldılar
Dünya

İmzalar atıldı! Rusya'dan Su-57 savaş uçaklarını aldılar

Rus medyası, Cezayir’in Moskova ile 14 adet Su-57 av bombardıman uçağı için tedarik sözleşmesi imzaladığını duyurdu. Bu alımla birlikte Ceza..
Satılık 2014 model Opel Astra
Satılık 2014 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay