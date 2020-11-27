Futbol: 2022 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri
Estonya: 0 - Türkiye 4
İSTANBUL (AA) - A Milli Kadın Futbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu'ndaki 9. maçında deplasmanda Estonya'yı 4-0 yendi.
Başkent Tallinn'deki Sportland Arena'da oynanan maçta ay-yıldızlı takımın gollerini 29. dakikada Ece Türkoğlu, 55. dakikada İlayda Civelek, 76. dakikada Gülbin Hız ve 81. dakikada Yağmur Uraz kaydetti.
Milli takım, Avrupa Şampiyonası Grup Elemelerindeki son maçında 1 Aralık’ta Rusya ile karşılaşacak.
Ay-yıldızlı ekip, A Grubu'nda 9 maçta topladığı 5 puanla beşinci sırada bulunuyor.