Fuhuş tuzağına düşenlere bakın ne oldu! İbretlik olay

Sabah'ın haberine göre, Adana'da eskort sitesine fuhuş amacıyla başkasının fotoğrafıyla ilan verip anlaştığı iki erkeği gasp ettiği iddiasıyla gözaltına alınan kadın ile sevgilisi tutuklandı.

Başkasının fotoğrafıyla ilan verdi

Edinilen bilgiye göre olay, 19 Eylül'de saat 23.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Ziyapaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Deniz A. başka kadının fotoğraflarıyla eskort sitesine fuhuş amaçlı ilan verdi.

Erkek arkadaşı geldi

Bir süre sonra M.A. (23) isimli şahıs Deniz A. (42) ile internetten irtibata geçerek 400 lira karşılığında anlaştı. M.A. ile Deniz A.'nın buluştuğu evde oturdukları sırada kadının erkek arkadaşı İsmail Ç. (37) geldi.

Belindeki tabancayı çıkaran İsmail Ç., M.A.'yı tehdit ederek cep telefonunu aldı. İsmail Ç.'nin bir anlık dalgınlığından faydalanan M.A., evden kaçtı.

Daha önce de gasp yapmışlar

M.A. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliğine giderek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine Gasp Büro Amirliği ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Şüphelilerin, aynı yöntemle daha önce Y.Y.'yi de (59) alıkoyup, parasını ve cep telefonunu gasp ettiği ve yağma suçundan arandıkları öğrenildi.

Adresleri belirlenen Deniz A. ile İsmail Ç., polisin yaptığı baskında gözaltına alındı. Zanlılar suçlamaları kabul etmedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.