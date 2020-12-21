Fuat Oktay’ın sağlık durumu nasıl?

Gelen son dakika haebrine göre, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kongre Merkezi'nde düzenlenen Milli Siber Güvenlik Zirvesi Programı'nda konuşma yaparken rahatsızlandı. Çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan Fuat Oktay'ın sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Sağlık durumuna ilişkin doktorları tarfından yapılan ilk açıklamada, "Uykusuzluk ve yorgunluğa bağlı tansiyon düşüklüğü nedeniyle rahatsızlık geçirdi." denildi.

Fuat Oktay kimdir?

Fuat Oktay, 1964 yılında Yozgat Çekerek’te doğdu. Çukurova Üniversitesi İşletme Bölümü’nden 1985 yılında mezun olduktan sonra üniversitede araştırma görevlisi olarak kaldı. 1990 yılında ABD’deki Wayne State Üniversitesi’nin İşletme ve İmalat Mühendisliği alanlarında yüksek lisans, Endüstri Mühendisliği’nde de doktora yaptı.

Türkiye’deki 2000 yılında yaşanan ekonomik krizde işletmeler konusunda kriz yönetiminde uzmanlaştı. Ayrıca Beykent Üniversitesi’nde İşletme Bölüm Başkanlığı ve Dekan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Özel ve kamu kurumlarında danışmanlık yapan Fuat Oktay, aynı zamanda Genel Müdür, Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyeliği pozisyonlarında da görev almıştır.

Fuat Oktay 2008-2012 yıllarında havacılık sektörüne yönelerek Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. Stratejik Planlama ve İş Geliştirme, Üretim Planlaması ve Bilgi Teknolojileri ve Satış ve Pazarlamadan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı yaptı. 2012-2016 yıllarında Başbakanlık AFAD Başkanlığı yapan Oktay uzmanlaştığı risk ve kriz yönetimi alanlarını AFAD’daki çalışmalarıyla birleştirerek birçok başarıya imza attı. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Başbakanlık Müsteşarlığı görevinde olan Fuat Oktay, darbe girişimine karşı yürütülen çalışmalarda aktif rol üstlenmiştir. Aynı şekilde, Suriye sınırında teröre karşı düzenlenen Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekâtları için kurumlar arası koordinasyonu sağlamıştır.