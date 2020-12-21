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Gündem Fuat Oktay'dan flaş yaptırım açıklaması
Gündem

Fuat Oktay'dan flaş yaptırım açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Yaptırımlarla Türkiye ile mücadele değil, Türkiye ile birliktelik ve Türkiye ile dostluk kazandırır. Bütün dünyanın bunu buradan bilmesi lazım" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-12-21 12:33:00 -
Fuat Oktay'dan flaş yaptırım açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kongre Merkezi'nde Milli Siber Güvenlik Zirvesi programında konuştu.

Fuat Oktay, "Yaptırımlarla Türkiye ile mücadele değil, Türkiye ile birliktelik ve Türkiye ile dostluk kazandırır bütün dünyanın bunu buradan bilmesi lazım. Buradan bütün dünyaya yeni bir işbirliği alanının olduğunu ifade etmek isterim o da siber güvenlik ve dijital alanda işbirliğidir. Türkiye ile dostluğun kazandıracağını bütün dünya görecektir tersi uygulamalar sadece bizi motive eder onun dışında negatif etkisi olmaz." açıklamasında bulundu.

Oktay, "Dışa bağımlı olduğumuz savunma sanayi ürünlerinde geçmişte yaşadığımız ambargoları unutmuş değiliz. O engelleyici zihniyet bugün karşımıza farklı yaptırım kılıflarına bürünmüş olarak çıkmakta. Ne şekilde engellemeye çalışırlarsa çalışsınlar; artık Cumhurbaşkanımız liderliğinde yaptırımı, geleceğe yatırıma dönüştüren bir Türkiye var." dedi.

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