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Ekonomi Fuat Oktay'dan döviz açıklaması: Sadece faize bağlanamaz
Ekonomi

Fuat Oktay'dan döviz açıklaması: Sadece faize bağlanamaz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Bu manipülasyon girişimlerinin bize olduğu kadar, bunu yönlendirenlere de giderek artan bir maliyeti vardır ve bu sınama, ekonomi üzerinden ülkemize sözde diz çöktürmek isteyenler için de sürdürülebilir değildir. Kurlarda yaşanan hareketlenme sadece faize bağlanamaz" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-12-06 13:35:00 -
Fuat Oktay'dan döviz açıklaması: Sadece faize bağlanamaz

Meclis Genel Kurulu'nda bütçe görüşmeleri başladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay bütçe sunumunda, döviz kurundaki son durumu değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Son günlerdeki kur hareketleri, ekonominin gerçeklerine uygun değildir. Bu manipülasyon girişimlerinin bize olduğu kadar, bunu yönlendirenlere de giderek artan bir maliyeti vardır ve bu sınama, ekonomi üzerinden ülkemize sözde diz çöktürmek isteyenler için de sürdürülebilir değildir. Kurlarda yaşanan hareketlenme sadece faize bağlanamaz" diye konuştu.

Merkez Bankası'nın rezervlerine de değinen Oktay, "Son dönemde 35 milyar doların üzerinde bir artışla 126 milyar doları aştı. Türkiye ekonomisi, 2021 yılının üçüncü çeyreğinde yıllık yüzde 7,4 büyümeyi başarmıştır. Böylece yılın ilk dokuz ayında yüzde 11,7 oranında büyüyerek oldukça güçlü bir görünüm sergiledi. Halihazırda ekonomik aktivitedeki dinamik ve canlı gidişat ile artan ihracat desteğiyle, yılın son çeyreğinde de yüksek bir büyüme performansı öngörülmektedir. 2021 yılının tamamında yüzde 10'u aşabilecek düzeyde bir büyüme oranı kaydetmeyi bekliyoruz. Orta Vadeli Program tahminlerine dayalı olarak, 2022 yılında istihdamın 2021 yılına göre 1 milyon 277 bin kişi artması, işsizlik oranın ise yüzde 12'ye gerilemesi beklenmektedir. Vatandaşı enflasyonun etkilerine karşı koruyacağız" dedi.

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