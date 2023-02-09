Fuat Oktay: Depremzedeler üzerinden siyaset yapanlara yazıklar olsun

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay deprem bölgelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Oktay, "Sahada toplam görevli sayısına baktığımızda toplam sayısı 103 bin 800'dür." ifadelerini kullandı.

Oktay'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

AFAD Merkezi'nde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, depreme ilişkin son bilgileri paylaştı. Oktay, "Tren raylarındaki eğilme, depremden çıkan enerjinin ne kadar büyük olduğunu gözler önüne sermiştir. Millet olarak birlik beraberlik içerisinde seferber olmuş haldeyiz. Bugün itibarıyla baktığımızda 790 artçı deprem olduğunu görüyoruz. Hem içeriden hem dışarıdan arama kurtarma faaliyetleri konusunda 21 bin 600 olmuş durumda. Geleceklerle beraber 66 ülkenin arama kurtarma ekiplerini sahada görüyoruz. K-9 köpekleri çok etkili. Sahada toplam görevli sayısı 103 bin 800'dür. İş makinası sayısı 5531'dir. Vinç olayı en büyük ihtiyaçlardan, 900'ü geçmiş durumda. Kilis, Gaziantep, Adana, Şanlıurfa ve bir nebze Malatya'yı dahil edebiliriz diğer illere göre biraz daha rahatlamış kelimesini kullanmak istemiyorum ama arama kurtarma ekiplerini diğer taraflara kaydıracak şekilde rahatlamış durumdayız. Rahatlayan illerimizde açığa çıkan iş makinaları bazında da kaydırma faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Afet bölgeleri dışında, barınma için 1 milyon 60 bin kadar kapasite oluşturmuş durumdayız. Dışarıya sevkle alakalı mekanizma oluşturuldu. 10 ilimizde dışarı çıkmak isteyenlerle ilgili adresler belirlendi. Tahliye bölgeleri belirlendi. Başvurdukları takdirde nereye gideceklerine kadar net bilgi aldıkları sürece kendi imkanlarıyla ya da biz kendimiz tahliyesini ücretsiz olarak gerçekleştireceğiz. Geçici barınma 500 bini geçmiş durumda. Her ilimize çadır gönderdik. 100 bin civarında çadırı dağıtmış durumdayız. Beslenme konusuna geldiğimizde dün itibarıyla yoğun şekilde odaklandık. Tüm alanlara girmiş durumdayız. Ulaşılmadığı bölgeler olursa bizi bilgilendirebilirlerse hızlı şekilde kendilerine ulaşılacaktır. Beslenmede köylere girmeye başlıyoruz. Ulaştırmada herhangi bir sorunumuz, kapalı yolumuz yok. Havalimanı konusundan sosyal medyada çirkin şekilde basit siyasi çıkar elde etme amaçlı açıklamalar vardı. Hatay Havalimanında onarım çalışmaları devam ediyor." ifadelerini kullandı.

"DOĞALGAZ İLETİM HATALARINDAKİ TÜM ARIZALAR TAMAMLANDI"

Afet sonrası enerji ve iletişim alt yapısı ve sağlık hizmetleri konusundaki son duruma da değinen Oktay, "Doğalgaz ana iletim hatalarındaki sorunları çözmeye başladığımızı, 9 hatta sorun vardı 3 gün onarımı devam edecek demiştik. Bugün akşam itibarıyla tüm arızalar tamamlanmış durumda. Tüm afet bölgesine kontrollü şekilde doğalgaz vermiş olacağız. Köylere helikopterle yardım dağıtımı başladı. Bugün sabah itibarıyla operatörlerin istediği 2 şey vardı, elektrik ya da jeneratör verilmesiydi. Bu sabah itibarıyla tamamını karşılamış durumdayız. Bazı operatörlerle ilgili sıkıntı olduğunu gördük, bugün tekrar çalışma yaptık bu gece sabaha kadar kökten çözülmesiyle ilgili faaliyetleri yürütüyorlar. Kadın, çocuk, yaşlılarımız çok kıymetlimiz. Tek bir refakatsiz çocuğumuzun sıkıntıya girmemesi için sıkı takipteyiz. Koruma altına alınıp sonraki süreç takip ediliyor. Sahra hastanesi ve küçük ölçekli hastaneler 10 ayrı yerde kurulmuş durumda. Kapasitede sıkıntı yaşamıyoruz, hatta hiç sıkıntı yaşamıyoruz. 10 gemi, 50 uçak, 72 helikopterle havadan faaliyetlerimizi devam ettiriyoruz. Hane başına 10 bin TL'lik destek veriyoruz." dedi.

"SİYASET YAPANLARA YAZIKLAR OLSUN"

Deprem sonrası gündeme gelen iddialara da değinen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Bazı iddialardan bahsettim. Tüm gücümüzle buna odaklanmışken büyük depremi yönetmeye çalışıyorken bizimle görüşmek isteyenlere kapımızı açtık. Tüm bilgileri şeffaflığıyla paylaştık. Geldiler görüştük. 'Görüşelim' dediler. O nezaket çerçevesinde ayrıldılar. Bunların üzerinden siyaset yapmaya çalışanlara yazıklar olsun. Kendileri de bugün açıkladıkları için... İş makinaları yolda bekletilmekte diye sosyal medya üzerinden de bilgi kirliliği yapılmakta. Havalimanını biz yapıyoruz kim tutukluyorsa tutuklasın. Biz bu kadar emek verirken, kendileriyle görüşmemde ifade etmeme rağmen, son derece dikkatli davranılmasına rağmen basit iddialarla siyaset yapmak kadar çirkin bir olay olamaz. Deprem üzerinden siyaset yapana yazıklar olsun. Siz kimsiniz ne olduğunuzu zannediyorsunuz. 85 milyondan farklı biri misiniz? Biz bunları gördük, Adana'da gördük. Siz kimsiniz havalimanında çalışma yapasınız. Ulaştırma Bakanımız olayın içerisinde. Tüm kurum kuruluşlar özel sektör her türlü imkanlar AFAD koordinasyonunda afetzedenin hizmetindedir. OHAL ilan ediyoruz, hızlı hareket etmek zorundayız. Tüm araçları alıyoruz, koordinasyonunu yapıyoruz. Her şeyi afet bölgesine getirip orada planlama yapacak halimiz yok. DHMİ başlatıyor bu çalışmayı. Aralarında özellikle belirtiyorum. ABB araçlarının da olduğu iş makinaları moloz toplama işlemi için yönlendiriliyor. Yazık günah. Birkaç araçla moloz toplayıp hadi buyurun Hatay Havalimanını biz yapıyoruz. Yazıklar olsun size söyleyecek bir şey bulamıyorum. İskenderun Limanı'nda bir yangın var. Yanıcı maddeler olduğu için şiddetleniyor. Deniz Kuvvetlerimiz dahil deniz araçlarıyla ve diğer ilgililer tarafından karadan müdahale ediliyor. Bunlardan sadece 1 tanesi İBB'nin. Bunu davet eden oraya alan da biziz. 40 araçla müdahale edilen yangın bu. Yarısından fazlası Adana Orman Müdürlüğü'ne ait. Orada aracın drone ile fotoğrafını çekip biz yangını söndürdük, yine meydan okuma. Bir zihniyet bu kadar ucuzlayamaz." şeklinde konuştu.