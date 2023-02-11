Fuat Oktay: Bağışlar AFAD koordinasyonunda yönetilmeli!

Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bölgedeki son durumu aktardı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AFAD Genel Merkezi'nde açıklamalarda bulundu.

Deprem bölgesindeki son durumu aktaran Oktay, "Şu ana kadar artçılar devam ediyor. Artçıların sayısı bin 666 oldu. Neredeyse yılda alınan artçıların birkaç günde meydana geldiğine şahit oluyoruz. Hasar tespit çalışması yapılana kadar evlerden uzak durulması çağrımız hala geçerli." dedi.

"Vatandaşlarımızı geçici barınmaya alıyoruz. Şu an itibarıyla 1 milyon 50 bin vatandaşımızı geçici barınma merkezlerimizde barındırıyoruz." diyen Oktay, "Afet bölgesinin dışına tahliyelerimiz de sürüyor. Şu an itibarıyla yaklaşık 187-190 bin vatandaşımız da tahliye operasyonlarıyla bölgenin dışına tahliye edildi. Bunların yaklaşık 90 bine yakını bölge dışında oluşturduğumuz geçici barınma merkezlerinde. Geriye kalanlar da yakınlarının yanına gitmiş durumdadır. Tahliye merkezleri oluşturuldu. Afetzedelerin oraya başvurması yeterli. Yönlendirilmeleri yapılacak ve taşıma işlemleri ücretsiz yapılacak. Kalacak yeri yoksa da barınma merkezlerinde biz sağlıyor olacağız." ifadelerini kullandı.

'Bağışlar AFAD koordinasyonunda yönetilmeli'

Fuat Oktay, deprem bağışlarının AFAD koordinesinde yapılması gerektiğini belirterek, şöyle devam etti:

Cenazelerimizin çok hızlı bir şekilde definlerini gerçekleştirmemiz gerekiyor. Orada da yoğun bir gayret sarf ediyoruz. Adalet Bakanlığı’mız ve savcılarımız, Diyanet İşleri Başkanlığı’mız yoğun bir şekilde bu işin içinde.

Bağışların AFAD koordinasyonunda yönetilmesi son derece önemli. Şeffaf olması, Sayıştay’ın denetimine açık olması güvenilirlik açısından önemli.