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"Fuat Avni" savcılıktaki ifadelerini inkar etti!

Ankara'da, İstihbarat Daire Başkanlığı'nı ele geçirmeye çalıştıkları gerekçesiyle bir kısmı daire eski çalışanı 32 kişinin yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya katılan ve Fuat Avni isimli Twitter hesabının kullanıcılarından olduğu belirtilen Mustafa Koçyiğit, kendisiyle çelişen ifadeler verdi.

10 Ocak 2019 Perşembe 13:22
"Fuat Avni" savcılıktaki ifadelerini inkar etti!

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstihbarat Daire Başkanlığı'nı ele geçirmeye çalıştıkları gerekçesiyle bir kısmı daire eski çalışanı 32 kişinin yargılanmasına devam edildi. 'Fuat Avni' hesabının kullanıcıları arasında yer aldığı ileri sürülen sanık Mustafa Koçyiğit, hakkındaki tüm iddiaları reddetti.

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde savunma yapan eski Şalpazarı İlçe Emniyet Müdürü Akif Güngör, silahlı terör örgütü üyeliği ve yöneticiliği ile "ByLock" kullanıcısı olduğuna dair suçlamaları reddetti.

Hakkındaki iddiaları reddetti

İstihbarat Dairesi Başkanlığında çalışan FETÖ mensubu bilgisayar mühendislerinden sorumlu olduğu ve "Fuat Avni" hesabının kullanıcıları arasında yer aldığı ileri sürülen sanık Mustafa Koçyiğit de hakkındaki tüm iddiaları reddetti. Koçyiğit, Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına başlandığını ancak dosyasının mahkemece bu davayla birleştirildiğini belirtti.

"Darbeden haberim yoktu"

Darbe girişiminin yaşandığı gün eşinin doğum günü olduğunu, öğle saatlerinde bir giyim mağazasından eşine hediye aldığını daha sonra akşam saatlerinde evine döndüğü aktaran Koçyiğit, "O gece de bir defa markete gittim. Bütün geceyi evde geçirdim. Ertesi gün Kütahya'ya düğüne gideceğimiz için hazırlıklar yapıyorduk." diye konuştu. Darbe girişiminden haberi olmadığını savunan Koçyiğit, o gece sosyal medya hesabından darbecileri kınadığını ileri sürdü.

"Deliller hukuka uygun değil"

Koçyiğit, hakkındaki FETÖ üyesi olduğuna dair ve örgüt içinde "Akif" kod adını kullandığına dair tanık beyanlarını da kabul etmedi. Evinde ele geçirilen dijital materyallerin hukuka uygun olarak toplanmadığını savunan Koçyiğit, bulunan delillerin hukuki olmadığını öne sürdü.

ByLock iddiasını da reddetti

Başka bir kişi adına alınan hat üzerinden "ByLock"a girdiği iddiasını da reddeden Koçyiğit, HTS kayıtları geldiğinde programı kullanmadığının görüleceğini iddia etti. Sanık Koçyiğit, savcılık aşamasında avukatı huzurunda verdiği ifadeleri kabul etmediğini, bu beyanların kendisine ait olmadığını ve zorla yazdırıldığını öne sürdü. Başbakanlıkta uzman olarak görev yaparken 18 Temmuz 2016'da gözaltına alındığını ve aylardır tutuklu bulunduğunu anlatan Koçyiğit, tahliye talebinde bulundu.

Akif kod ismini daha önce itiraf etmişti 

Koçyiğit, avukatı huzurunda savcılıkta alınan ifadesinde, "Fetullah Gülen cemaati" diye bildiği yapıyla üniversitede tanıştığını, örgütün talebi doğrultusunda İstihbarat Daire'den temin ettiği verileri ve devletin gizli bilgilerini bu yapının amacı doğrultusunda kullandığını itiraf etmişti. Koçyiğit, savcılıkta, "Selman Abi, ilk görüştüğümüzde kullanacağım kod ismi benim belirlememi istedi. Ben de 'Akif' olarak belirledim ve ondan sonra bu çalışmalarda benim irtibatlı olduğum kişiler beni 'Akif' ismiyle tanıdılar" ifadesini kullanmıştı.

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Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 13:22
  1. Kütahya
  2. Ankara
  3. ankara
  4. fetö
  5. Fuat Avni
  6. Mustafa Koçyiğit

YORUM YAZ

  • Yunus16Yunus164 dk önce
    ESKİDEN; DEDEM, GETİRİN ŞU MEŞE ODUNUNU DERDİ BÜLBÜL GİBİ KONUŞURDUK. MEŞE ODUNU ANLADINIZ SİZ ONU. BU AMERİKANIN DOĞURDUKLARI BAŞKA TÜRLÜ YOLA GELMEZ. BÜYÜK TÜRK MİLLETİ İLE DALGA GEÇİYORLAR. MEŞE DEN GEL TÜRKÜSÜ.....
  • MAHMUT OZMAHMUT OZ17 dk önce
    Bugune kadar ben gorulen tum feto davalarinda yaptiklarini herturlu goruntu,ses,tanik vs. delille onlerine konulmasina ragmen sucunu inkar etmeyen 1 tek fetocu gormedim,duymadim.
  • Mesut SarpMesut Sarp20 dk önce
    Bence bu hakiki Fuat Avni degil. Yine FETO oyunlari yine izleri karıştırıyorlar. Cünkü eski FETOcu kocabaşların temizligi yapilmadi, caycı ve ayakcı takımıyla göz boyama...

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