0553 313 94 23

FSM’de gözaltına alınan hırsızlar bir bagaj dolusu suç dosyasıyla adliyede

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinde yapılan operasyonla gözaltına alınan hırsızlar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

11 Eylül 2019 Çarşamba 11:06
FSM’de gözaltına alınan hırsızlar bir bagaj dolusu suç dosyasıyla adliyede

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinde yapılan operasyonla gözaltına alınan hırsızlar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hırsızlık olaylarına ait görüntüler güvenlik kameralarına yansırken şahısların bir bagaj dolusu suç dosyası bulunduğu görüldü.


Asayiş Şube Müdürlüğü, Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, son 6 ay içerisinde İstanbul genelinde meydana gelen lüks markalı araçlardan konsol, joystick ve benzeri yedek parça ve aksesuar çalınması ihbarları üzerine harekete geçti. Hırsızlık olaylarının meydana geldiği yerlerde ve hırsızların kaçış güzergahları üzerinde gerçekleştirilen teknik takip neticesinde şüphelilerin kimliklerini ve kullandıkları aracı tespit eden ekipler, şahısları yakalamaya yönelik çalışma başlattı.



FSM Köprüsü kapatıldı, operasyon gerçekleştirildi


Ekipler, geçtiğimiz cumartesi günü Anadolu Yakası’ndan Avrupa Yakası’na doğru seyir halinde oldukları görülen şahısları yakalamak için Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nü şüphelilerin geçişleri esnasında trafiğe kapatarak operasyonu gerçekleştirdi. Yolun kapalı olduğunu gören şüpheliler polisten kaçmaya çalıştı ancak, ekipler şahısları köprü çıkışında kıskıvrak yakaladı.



Bir bagaj dolusu suç dosyası


Gözaltına alınarak emniyete götürülen Hünkar K.’nin (27) 64, Onur E.’nin (26) 76, aynı gün gerçekleştirilen bir başka operasyonla gözaltına alınan Fatih R.’nin (25) ise 48 adet suç kaydı olduğu öğrenildi.



Lüks araçlardan çaldıkları yedek parçaları yarı fiyatına satmışlar


İstanbul genelinde, lüks markalı araçların içerisinde bulunan konsol, joystick gibi değerli yedek parça ve aksesuarları çalan şahısların, çaldıkları parçaları piyasa fiyatının yarı fiyatına satarak kazanç elde ettikleri belirlendi.


Şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 11:06
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bu ot yılda sadece bir ay yetişiyor
    1. Bu ot yılda sadece bir ay yetişiyor
    2. INERS’19 sona erdi
    3. Mevsim geçişlerinde alerjik egzamaya..
    4. Belediyeden sokak hayvanları için..
    5. Jandarma ekipleri şüpheli araçta pala..
    6. İş kazalarında kan şekeri etkisi de..
    7. Aydın’da incir üreticisi şokta
    8. Diyarbakır annelerinin oturma eylemine..
    9. Beyoğlu’nda okul çevrelerinde denetim
    10. Çekirdekli kek | Özel reçetesiyle..
    11. Başkan Vahap Seçer’in koruma aracı..
    12. Ege'nin mavi sularından olimpiyatlara..
    13. Japonya, kargo mekiğinin fırlatılışını..
    14. Konya’da apartmanda baca yangını..
    15. Şüpheli şahıslardan uyuşturucu çıktı:..
    16. Balıkçı esnafı satışlardan memnun değil
    17. Akçaova yolu bakımdan geçirildi
    18. Bitlis’te katliam gibi kaza: 8 ölü, 5..
    19. Tıbbi çaylar ve kokular atölyesi..
    20. Çavuşoğlu NATO Genel Sekreteri..
    İmamoğlu'na bir şok daha! Mahkeme "dur" dedi
    İmamoğlu'na bir şok daha! Mahkeme "dur" dedi
    Mahkemeden Selahattin Demirtaş için flaş karar
    Mahkemeden Selahattin Demirtaş için flaş karar
    Parti için tarih veren Babacan açık konuştu! "Ahmet beyi severiz, ancak..."
    Parti için tarih veren Babacan açık konuştu! "Ahmet beyi severiz, ancak..."
    'Simit atma töreni' adı altındaki skandal görüntülere inceleme başlatıldı!
    'Simit atma töreni' adı altındaki skandal görüntülere inceleme başlatıldı!
    Türkiye için korkutan uyarı: Daha da artacak
    Türkiye için korkutan uyarı: Daha da artacak

    Günün Karikatürü

    11 Eylül 2019
    AK Parti'den Bülent Arınç'ın Ahmet Türk açıklamalarına cevap: Hiçbir adam uyduruk gerekçelerle...
    AK Parti'den Bülent Arınç'ın Ahmet Türk açıklamalarına cevap: Hiçbir adam uyduruk gerekçelerle...
    Kabine toplantısı sonrası İbrahim Kalın'dan önemli açıklamalar!
    Kabine toplantısı sonrası İbrahim Kalın'dan önemli açıklamalar!