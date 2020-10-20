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Spor Frutti Extra Bursaspor'un konuğu Herbalife Gran Canaria
Spor

Frutti Extra Bursaspor'un konuğu Herbalife Gran Canaria

Yeniakit Publisher
2020-10-20 11:05:43 -
Frutti Extra Bursaspor'un konuğu Herbalife Gran Canaria

BURSA (AA) - Basketbolda Frutti Extra Bursaspor, ULEB Avrupa Kupası D Grubu 4. hafta maçında yarın İspanya'nın Herbalife Gran Canaria takımını konuk edecek.

TOFAŞ Spor Salonu'ndaki karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

Tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında mücadele eden ve şu ana kadar oynadığı 2 müsabakadan mağlubiyetle ayrılan yeşil-beyazlıların, bir maçı ise ertelendi.

Frutti Extra Bursaspor, Herbalife Gran Canaria'yı yenerek ilk galibiyetine imza atmak istiyor.

İspanyol temsilcisi ise grupta oynadığı 3 maçın 2'sini kazandı.

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