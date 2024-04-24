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Dünya Frontex'in eski direktörü hakkında suç duyurusu
Dünya

Frontex'in eski direktörü hakkında suç duyurusu

Yeniakit Publisher
2024-04-24 00:51:00 -
Frontex'in eski direktörü hakkında suç duyurusu

Fransa'da Fransız İnsan Hakları Birliği (LDH) ve "Utopia 56" adlı yardım kuruluşu, Avrupa Birliği'nin (AB) dış sınırlarının korunmasından sorumlu kurumu olan Frontex'in eski direktörü Fabrice Leggeri hakkında suç duyurusu yaptı. Suç duyurusunun gerekçesi olarak "insanlığa karşı suçlara ve yapılan işkencelere ortak olma" gösterildi.

Utopia 56 ve LDH'dan yapılan ortak açıklamada, Akdeniz'in son yıllarda en "ölümcül göç yolu" haline geldiği ifade edildi.

Ocak 2015-Nisan 2022 arasında Akdeniz'de 16 bin 272 göçmenin yaşamını yitirdiği aktarılan açıklamada, bu ölümlerin "tesadüfi" gerçekleşmediği vurgulandı.

Özellikle Leggeri'nin Frontex'in başına geçmesiyle, kurumun bu suçların işlenmesinde "önemli rol" üstlendiği savunulan açıklamada, Leggeri'nin, "Libya ve Yunan makamlarınca işlenen insanlığa karşı suçlara ve yapılan işkencelere" ortak olma pahasına kurumun üstlendiği görevi değiştirdiği değerlendirmesine yer verildi.

Açıklamada, Utopia 56 ve LDH'nin, Leggeri hakkında söz konusu "insanlığa karşı suçlara ve yapılan işkencelere ortak olduğu" gerekçesiyle suç duyurusunda bulunduğu belirtildi.

Fransız Leggeri, 29 Nisan 2022'de Frontex'teki görevinden istifa etmişti.
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Leggeri, 6-9 Haziran'da düzenlenecek Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) Partisinin aday listesinde 3. sırada yer alıyor.

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