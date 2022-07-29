Frey, Süper Lige geri mi dönüyor?

Fenerbahçe'deki hayal kırıklığı yaşatan performansı sonrası yollar ayrılan Michael Frey yeni takımında adeta şov yapıyor. Geçen sezon 22 gol attığı Royal Antwerp formasıyla yeni sezonun ilk maçında da takımını sırtladı. Performansı katlanarak artan yıldız golcü için sarı-lacivertli ekibin ezeli rakibinin devreye girdiği belirtildi.

Fenerbahçe'de gösterdiği performansla ciddi şekilde eleştirilen Michael Frey, geçtiğimiz sezon başında 2 milyon euroya Royal Antwerp'e satılmıştı.

GALATASARAY, FREY'İN ŞARTLARINI SORDU

Belçika basını, Antwerp'le gollerine devam eden Frey'in takımdan yaz bitmeden önce ayrılabileceğini belirtti.

Voetbal Nieuws'ün haberine göre, Fenerbahçe'nin ezeli rakibi Galatasaray, golcü oyuncunun transfer şartlarını sormak için kulübü Antwerp'le temasa geçti.

Antwerp'in de yine eski Fenerbahçeli olan Vincent Janssen'i transfer edişiyle Frey'i tatmin edici bir bonservis bedeliyle Galatasaray'a satmaya ikna olabileceği ifade edildi.

Haberde kötü geçen sezonun ardından toparlanıp yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Galatasaray'ın Frey'i kadrosuna katmakta kararlı olduğu belirtildi.

Skorer'e göre; Michael Frey Fenerbahçe formasıyla toplam 23 maça çıkmış ve 5 gol, 1 asistlik istatistik yakalamıştı. Royal Antwerp'deki performansıyla son yıllarda ederini de katlayan Michael Frey'in güncel piyasa değeri 5 milyon euro.