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Yerel Freni patlayan vinç dehşet saçtı! Ölüler var
Yerel

Freni patlayan vinç dehşet saçtı! Ölüler var

Çorum'da freni patlayan ve kaldırıma çıkan vincin çarptığı iki yaya hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-07-22 11:28:00 -
Freni patlayan vinç dehşet saçtı! Ölüler var

Necmettin Düz (68) idaresindeki 33-00 100 103 plakalı kontrolden çıkan vinç, Samsun-Ankara kara yolu Çorum Buharaevler Kavşağı'nda kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarpmamak için kaldırıma çıktı.

Bu sırada kaldırımda yürüyen iki kadına çarpan vinç, ardından arıza yaptığı için yol kenarına park edilen 05 FA 685 plakalı otomobile çarptı.

Yaklaşık 10 ton metal malzeme yüklü vinç, kaza yerinden yaklaşık 100 metre ileride durabildi.

Kazada, vincin çarptığı yayalar Satı Kılıç (72) ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kadın hayatını kaybetti.

Yaralanan vinç sürücüsü, ambulansla kentteki bir özel hastanede tedavi altına alındı.

Sürücünün, vincin freninin boşaldığını, araçlara çarpmamak için kaldırıma yöneldiğini söylediği öğrenildi.

Öte yandan kaza anı, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı.

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