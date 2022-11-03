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Yerel Freni boşalan tır dehşet saçtı!
Yerel

Freni boşalan tır dehşet saçtı!

Hatay'da freni boşalan hurda yüklü bir tır, park halindeki bir otomobil ve 15 motosikleti ezdikten sonra durabildi.

Yeniakit Publisher
2022-11-03 18:27:00 -

Edinilen bilgiye göre, Payas ilçesi Karşı Mahallesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesindeki özel bir demir üretim fabrikasına hurda demir taşıyan A.A. (52) idaresindeki 58 ACL 895 plakalı hurda demir yüklü tır tesise girmek için park etti.

Sürücüsünün olmadığı esnada geri geri gitmeye başlayan hurda yüklü tır park halindeki otomobili ve motosikletleri altına alarak durabildi.
Her hangi bir yaralanan olmadığı kazada duvar ile tır arasında sıkışan 1 otomobil ve 15 motosiklet kullanılamaz hale geldi.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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