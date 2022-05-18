Freni boşalan kamyon 9 araca çarptı

Kaza, saat 21.30 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Çamlıca Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsü tarafından fırının önüne park edilen 16 TA 101 plakalı kamyondaki un çuvalları boşaltılırken, freni boşalan araç kaymaya başladı. Yokuş aşağıya giderek hızlanan kamyon ilk olarak bir iş yerinin tabelasına, ardından yol üzerinde park halinde olan 1'i motosiklet olmak üzere 9 araca çarparak durabildi. Çevrede panik ve korkuya neden olan kazada şans eseri yaralanan olmadı. Kamyonun çarptığı araçlarda ise büyük hasar meydana geldi.

Olay yerine gelen polis ekiplerinin incelemesinin ardından kazaya karışan araçlar çekiciyle yoldan çekildi. Kaza ile ilgili soruşturmaya başlandı.