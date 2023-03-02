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Dünya Freddy Kasırgası, Madagaskar ve Mozambik'te 14 kişinin ölümüne yol açtı
Dünya

Freddy Kasırgası, Madagaskar ve Mozambik'te 14 kişinin ölümüne yol açtı

Afrika'nın güneydoğu kıyılarını vuran Freddy Kasırgası'nda en az 14 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2023-03-02 12:00:00 -
Freddy Kasırgası, Madagaskar ve Mozambik'te 14 kişinin ölümüne yol açtı

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından hazırlanan rapora göre, sağanak yağışları beraberinde getiren kasırga, Madagaskar'da 7, Mozambik'te de 7 kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı.

Kasırgadan Madagaskar'da yaklaşık 226 bin, Mozambik'te ise 163 bin kişi olumsuz etkilendi.

Yağışlar nedeniyle her iki ülkede de çok sayıda yerleşim yeri sular altında kaldı.

BM, kasırganın beklenildiği kadar şiddetli olmamasına rağmen yüz binlerce kişiyi yardıma muhtaç hale getirdiğini belirtti.

Geçen hafta etkili olan kasırga nedeniyle Mozambik, Madagaskar ve Zimbabve'de olağanüstü önlemler alınmıştı.
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