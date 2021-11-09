Fransızlardan Burak Yılmaz iddiası

Fransa Ligue 1'de Lille formasıyla geçtiğimiz yıl fırtınalar estiren Burak Yılmaz, takımını şampiyonluğa taşımıştı.

PSG’yi geride bırakarak Ligue 1 şampiyonluğunu ve Fransa Kupası’nı kazanan Lille’in en önemli oyuncularından biri olan Burak Yılmaz, bu sezona kötü başladı.

Lille'de yaşanan teknik direktörlük değişikliğiyle birlikte düşüşe geçen Burak Yılmaz, bu seneki performansıyla eleştirilerin hedefinde yer almaya başladı.

Ligue 1'de son 4 haftayı galibiyet alamadan kapatan Lille, bu sezon 16 puanla 12. sırada yer alıyor. Geçtiğimiz sezon yarıştığı PSG'nin 16 puan gerisinde bulunuyor.

Kötü gidişat devam ederken Fransız L'Equipe Gazetesi, milli takım kadrosuna davet edilen Burak Yılmaz için çok konuşulacak bir iddia gündeme getirdi.

Ülkenin en çok okunan gazetelerinden olan L'Equipe, Burak Yılmaz'la ilgili bugün yayınladığı Joël Domenighetti imzalı haberinde şu ifadeleri kullandı;

"Türkiye’nin Letonya'da galibiyet penaltısını kaydeden (2-1, 11 Ekim, 90 + 8), Fransa’nın son şampiyonu Lille’in yıldız forveti Burak Yılmaz, milli takım için hafta sonu Fransa’dan ayrılıp ülkesine gitti."

"Burak Yılmaz, Türkiye ile 13 Kasım'da Cebelitarık'a, ardından 16 Kasım'da Karadağ'a karşı, 2022 Dünya Kupası'na katılmak için son şansını yakalamaya çalışacak."

"Bu maç ayrıca 36 yaşındaki forvetin Lille’e dönüşünde yorgun olmasına neden olacak. Yıldız forvet, Lille’in zorlu Monaco deplasmanından 48 saat önce takımına yorgun bir şekilde dönmüş olacak."

L'Equipe haberinde ayrıca çok konuşulacak bir detaya da vurgu yaptı. Haberde, eğer Türkiye 2022 Dünya Kupası'na katılamazsa Burak Yılmaz'ın milli takım kariyerine son verebileceği ifade edildi.

Haberde o detayla ilgili şu ifadeler kullanıldı; "Elemelerde G Grubu'nda 3. olan ülkesi Türkiye, turnuvadan elenirse uluslararası kariyerine son verebilecek olan "Kral" için riskler oldukça yüksek."