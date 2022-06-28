Fransızlara tarihi kapak!

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Liberal-sol Fransız gazetesi Le Monde’ye, Uluslararası İlişkiler Uzmanı Öznur Küçüker Sirene’den tepki geldi.

Türkiye’nin NATO’ya karşı şantaj yapacağını iddia eden Liberal-sol bir Fransız gazetesi Le Monde’ye Uluslararası ilişkiler uzmanı Öznur Küçüker Sirene’den tepki geldi. Küçüker Sirene sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Le Monde ‘NATO Türk şantajıyla karşı karşıya’ başlıklı bir yazı yayımlanmış. Teröristlerle iş birliği yaparken, onları saraylarda ağırlarken iyi, NATO'ya en çok maddi katkı sağlayan, en büyük ordulardan birine sahip bir ülke hakkını savunurken şantaj” ifadelerini kullandı.