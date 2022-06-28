  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Görenlerin içi parçalanıyor! CHP'nin yönettiği ilde rezalet görüntüler

Böyle rezalet görülmedi! TL ile kredi çekip paraları dolara yatırdılar

Ormanı yakmadan önce… Marmaris'teki şerefsizle ilgili yeni gelişme

Sözcü öyle laflar etti ki hatırlatmak şart oldu! Atatürk ilkelerinde 'HDP'ye oy istemek' de var mı?

ABD'den Türkiye açıklaması: Biden dört gözle bekliyor

Bakın neler yapmışlar neler! CHP’li belediyede PKK skandalı patladı

Bahçeli’den Kılıçdaroğlu ve Kaftancıoğlu ayarı! ‘Din halkın afyonudur’ propagandasına nasıl katlandınız?

Türkiye'de geleceğin petrolü ile üretildi! Dünya peşine düşecek

Çetelere ve hortumculara prim yok! Erol Evcil'e ‘Demir yumruk' indi

Söz sizde Kılıçdaroğlu’nun koltuk değnekleri! Karl Marx nere, İslam nere!
Gündem Fransızlara tarihi kapak!
Gündem

Fransızlara tarihi kapak!

Liberal-sol Fransız gazetesi Le Monde’ye, Uluslararası İlişkiler Uzmanı Öznur Küçüker Sirene’den tepki geldi.

Yeniakit Publisher
2022-06-28 17:41:00 -
Fransızlara tarihi kapak!

YENİ AKİT  ANKARA

Liberal-sol Fransız gazetesi Le Monde’ye, Uluslararası İlişkiler Uzmanı Öznur Küçüker Sirene’den tepki geldi.

Türkiye’nin NATO’ya karşı şantaj yapacağını iddia eden Liberal-sol bir Fransız gazetesi Le Monde’ye Uluslararası ilişkiler uzmanı Öznur Küçüker Sirene’den tepki geldi. Küçüker Sirene sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Le Monde ‘NATO Türk şantajıyla karşı karşıya’ başlıklı bir yazı yayımlanmış. Teröristlerle iş birliği yaparken, onları saraylarda ağırlarken iyi, NATO'ya en çok maddi katkı sağlayan, en büyük ordulardan birine sahip bir ülke hakkını savunurken şantaj” ifadelerini kullandı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23