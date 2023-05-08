Fransızlar yeni o teklifini duyurdu! Aslan o yıldızın peşinde: Galatasaray transfer müjdesi! Bilgi az önce geldi

Spor Toto Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray, sezonu şampiyon olarak tamamlamak istiyor.

Sarı-kırmızılılar bir yandan zirve yarışına odaklanırken bir yandan da yeni sezonun transfer çalışmalarına hız verdi.

Galatasaray'ın ilgilendiği isimlerle ilgili son iddia Fransa'dan geldi. RMC Sport'ta yer alan habere göre Aslan, Boavista forması giyen Gaius Makouta'yı istiyor.

Haberde Portekiz'de iyi bir sezon geçiren 25 yaşındaki orta saha oyuncusunun; Strasbourg, Rennes ve Lecce tarafından da takip edildiği bilgisi paylaşıldı. Öte yandan bazı yöneticilerin, oyuncu için temasa geçtiği de ifade edildi.

Kongolu futbolcu, bu sezon Boavista formasıyla çıktığı 34 karşılaşmada 1 gol atarken 6 da asist yapma başarısı gösterdi.

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GAIUS MAKOUTA KİMDİR?

25 Temmuz 1997 tarihinde Fransa'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Le Havre altyapısında başladı. Sırasıyla US Creteil-Lusitanos, Longford Town, Aris, Covilha, Braga, Beroe ve Boavista formaları giydi. 25 yaşındaki Kongolu futbolcu, orta sahanın merkezinde forma giyiyor. Yıldız isim, on numara ve ön libero mevkilerinde de oynayabiliyor. 1.80 cm boyundaki orta saha, ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor. Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 2 milyon euro... (fotomaç)