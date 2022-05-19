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Dünya Fransız Rafale uçağını saf dışı bırakabilir! Yarışa dahil oldu
Dünya

Fransız Rafale uçağını saf dışı bırakabilir! Yarışa dahil oldu

Hindistan Donanması'nın uçak gemisi tabanlı bir savaş uçağı alımı için Fransız Dassault Rafale uçağıyla ilgilendiği bildirilirken, rekabete Amerikan F/A-18E avcı uçağının da dahil olduğu belirtiliyor. Ülke medyasında yer alan haberlere göre F/A-18E, Fransız Rafale uçaklarını saf dışı bırakabilir.

Yeniakit Publisher
2022-05-19 20:11:00 -
Fransız Rafale uçağını saf dışı bırakabilir! Yarışa dahil oldu

Hem F/A-18 hem de Rafale-M çift motorlu avcı uçakları, Hindistan'ın 40.000 tonluk yerli uçak gemisi (IAC) için avcı uçağı alımı sözleşmesini güvence altına almak için yarışıyor. Vikrant uçak gemisinin, Ağustos ayında hizmete girmesi bekleniyor.

Hindistan, çok rollü uçak gemisi için savaş uçakları (MRCBF) satın alma programı kapsamında, Vikrant gemisine 57 savaş uçağı tedarik etmeyi amaçlıyor. Şu anda Hindistan, 2034 yılına kadar kullanımdan kaldırılacak olan Vikramaditya uçak gemisinden MiG-29K'lar havalanıyor.

Hindistan medyasında yer alan haberlere göre, daha önce Fransa'dan Dassault Rafale savaş uçağı alan Hindistan'ın, benzer bir hamle yapması muhtemeldi ancak, rekabete dahil olan F/A-18E Super Hornet Block-3 savaş uçakları, Rafale uçaklarını saf dışı bırakabilir.

Amerikan havacılık devi Boeing'in Hindistan İş Geliştirme Başkan Yardımcısı Alain Garcia, daha önce şirketin F/A-18E Super Hornet Block-3 varyantı uçağının, Hindistan için uygun olduğunu söylemişti.

McDonnell Douglas F-18 çok amaçlı avcı uçağı, yaklaşık 40 yıldır ABD Donanması'nda esnek görev gücüyle hizmet verdi. Her biri bir öncekinden daha gelişmiş bir geliştirme ile güncel ve rekabetçi kalmak için kırk yıl boyunca birden fazla F-18 varyantı piyasaya sürüldü.

Orijinal Blok I "Hornet", 1970'lerde tasarlandıktan sonra 1984'te hizmete giren dördüncü nesil bir avcı uçağıydı. Blok II "Süper Hornet" 2005 yılında teslim edildi ve geçen yıl ABD Donanması "Süper 'Duper' Hornet" olarak adlandırılan Blok III'ün teslimatını kabul etti.

Blok-3 varyantının, bu ayın sonunda Hint Donanması'nın Goa'daki Kıyı Test Tesisi INS Hansa'da bazı testlerden geçeceği belirtiliyor. Ocak ayının başlarında, Dassault Rafale aynı tesiste testlerden geçmişti.

Garcia'ya göre F/A-18E, STOBAR sistemi ile donatılmış uçak gemilerinden performansını doğrulamak için kapsamlı modelleme ve testlerden geçti.

Garcia, "Performansı doğrulamak için test yapmadan önce 150'den fazla bilgisayar simülasyonu yaptık." dedi.

Hindistan'daki uzmanlara göre, testlerden sonra F/A-18E Super Hornet Block-3 Fransız Rafale uçaklarını rekabet dışı bırakabilir.

Star Gazetesi

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