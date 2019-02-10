Fransız polisi eylemcinin elini kopardı Fransa'nın başkenti Paris'te devam eden Sarı Yelekliler eylemlerine katılan 1 kişinin, elinin bir kısmının koptuğu öğrenildi.

Paris’te Ulusal Meclis önüne yürüyen Sarı Yelekliler ile polis ekipleri arasında çatışma yaşanıyor. Eylemciler arasında 30’lu yaşlarda bir erkek eylemcinin, polisin attığı cisimi uzaklaştırmak isterken elinin bir kısmının koptuğu bildirildi. Haftalardır süren eylemlerde, gözünü ve elini kaybeden birçok vatandaş yaralandı. 53 kişi gözaltına alındı

Ülke genelindeki protestolara 51 bin 400 kişi katıldı, 53 kişi gözaltına alındı.

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