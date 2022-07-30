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Spor Fransız ön libero Aslan mı oluyor?
Spor

Fransız ön libero Aslan mı oluyor?

Fredrik Midtsjö transferine rağmen mutlaka çok iyi bir ön libero takviyesi yapmak isteyen Sarı-Kırmızılılar, yaz başından beri gündemde yer alan Ndombele için tekrar devrede.

Yeniakit Publisher
2022-07-30 11:27:00 -
Fransız ön libero Aslan mı oluyor?

Fredrik Midtsjö transferine rağmen mutlaka çok iyi bir ön libero takviyesi yapmak isteyen Sarı-Kırmızılılar, yaz başından beri gündemde yer alan Ndombele için tekrar devrede.

Geçen sezonu Lyon'da kiralık geçiren ve Tottenham'ın yeni sezon kadrosunda düşünülmediği öğrenilen 25 yaşındaki orta saha oyuncusunun kiralanması için bir teklif daha yapılacak.

Ada basınına göre Fransız futbolcunun en ciddi talibi Galatasaray. Ancak Sarı-Kırmızılılar'ın, Türkiye'ye gitmek istemeyen Ndombele'yi ikna etmesi gerekiyor. Yıldız futbolcuyla bu hafta bir görüşme daha gerçekleşeceği öğrenildi.

Oyuncu Cim Bom'un teklifini kabul ederse, İngiliz kulübü Tottenham'ın 1.5-2 milyon Euro civarında bir kiralama bedeliyle bu transfere onay verebileceği belirtiliyor.

 

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