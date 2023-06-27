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Dünya Fransız Lafarge şirketinin terör suçunun üzeri örtüldü
Dünya

Fransız Lafarge şirketinin terör suçunun üzeri örtüldü

Yeniakit Publisher
2023-06-27 00:24:00 -
Fransız Lafarge şirketinin terör suçunun üzeri örtüldü

Suriye'deki faaliyetlerine devam edebilmek için DEAŞ de dahil bazı örgütlere milyonlarca euro ödeme yapmakla suçlanan Fransız çimento şirketi Lafarge'a ilişkin soruşturmanın 'terörün finansmanı' hasır altı edildi.

Fransa'da çimento şirketi Lafarge'ın Suriye'deki faaliyetlerine ilişkin soruşturmayı yürüten sorgu hakimleri, dosyanın terör finansmanıyla ilgili bölümünü kapattı.

AFP'nin davaya yakın kaynaklardan edindiği bilgiye göre, kapatılan kısım terörün finansmanı ve yabancı ülkelerle ekonomik ve mali ilişkileri kısıtlayan uluslararası tedbirlere uyulmamasına ilişkin suçları kapsıyordu.

Bundan sonraki süreçte sorgu hakimlerinin olası bir duruşmaya ilişkin nihai kararından önce, tarafların gözlemlerini bildirmeleri ve ulusal terörle mücadele savcılığının üç ay içinde taleplerini dinlemesi gerekiyor.

Lafarge'a ilişkin adli soruşturma kapsamındaki diğer suçlamalar olan insanlığa karşı suçlara iştirak ve başkalarının hayatını tehlikeye atmak soruşturulmaya devam ediyor.

Çimento şirketi Lafarge, 2013 ve 2014 yıllarında Suriye'nin Celabiye kentindeki bir çimento fabrikasının faaliyetlerini sürdürmesi için DEAŞ de dahil cihatçı gruplara ve aracılara Suriye'deki yan kuruluşu LCS aracılığıyla milyonlarca euro ödemekle suçlanıyor.
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Şirketin, yabancı uyruklu çalışanlarını 2012 yılında tahliye etmesine rağmen Suriye uyruklu çalışanlarını 2014'e kadar sahada tuttuğu belirtiliyor.

Fransa'da 2017 yılında açılan adli soruşturmada Lafarge, esas olarak insanlığa karşı işlenen suçlara iştirak, terörizmi finanse etmek ve başkalarını tehlikeye atmakla suçlanıyor.

Şirket ekim ayında, Amerika Birleşik Devletleri adalet sistemiyle anlaşmaya vararak 2013 ve 2014'te IŞİD ile iş birliği gibi "düşünülemez bir seçim" yaptığına yönelik suçunu ve 778 milyon dolar ceza ödemeyi kabul etti.

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