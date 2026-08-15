Fransız devi PSG, Belçikalı futbolcu Mika Godts'u kadrosuna kattı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Fransızların dünya devi PSG, Ajax formasıyla dikkatleri üzerine çeken Belçikalı futbolcu Mika Godts'u transfer etti.
Fransız ekibi Paris Saint-Germain (PSG), Ajax'tan 21 yaşındaki Belçikalı sol kanat oyuncusu Mika Godts'u kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Paris Saint-Germain, Mika Godts'un transferini duyurmaktan mutluluk duyar. Belçikalı oyuncu, kulüple 2031 yılına kadar geçerli bir sözleşme imzaladı." ifadeleri kullanıldı.
Mika Godts, geçen sezon Ajax formasıyla Hollanda 1. Futbol Ligi'nde görev aldığı 32 maçta 17 gol kaydetti.