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Fransız bakan May'in teklifini beğendi: İyi bir anlaşma

Fransa'nın AB Bakanı Nathalie Loiseau, "Çok üzücü bir haber, çünkü Theresa May'ın oylamaya sunduğu anlaşma, yaklaşık 2 yıl müzakere edildi. Çok iyi ve tek mümkün anlaşma." dedi.

16 Ocak 2019 Çarşamba 23:42
Fransız bakan May'in teklifini beğendi: İyi bir anlaşma

Fransa'nın Avrupa Birliği (AB) Bakanı Nathalie Loiseau, İngiltere Parlamentosu'nun, hükümetin AB ile vardığı birlikten çıkış (Brexit) anlaşmasını reddetmesinin çok üzücü olduğunu belirtti.

"Çok iyi ve tek mümkün anlaşma"

Loiseau, İngiltere Başbakanı Theresa May'in AB ile vardığı Brexit anlaşmasının İngiliz Parlamentosu'nda yapılan oylamada reddedilmesine ilişkin, France Inter radyosuna açıklamada bulundu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, konuya ilişkin dün yaptığı açıklamada, oylamanın reddedilmesinin ardından İngiltere'nin, muhtemelen AB'den anlaşma ile ilgili ek süre isteyeceğini belirtmişti. İngiliz Parlamentosu'nda yapılan oylamada, May'in AB ile vardığı birlikten çıkış anlaşması, 202 evet oyuna karşı 432 hayır oyu ile reddedilmişti.

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Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 23:42
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