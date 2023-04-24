Fransa'nın Moskova Büyükelçiliği'ne gönderildi! Ruslar el koydu
Fransa'nın Moskova Büyükelçiliği'ne gönderilen zarfın içinden şüpheli bir maddenin çıkması üzerine Rus kolluk kuvvetleri, maddeyi incelemek üzere zarfa el koydu.
Fransa'nın Moskova Büyükelçiliği'ne içinden şüpheli bir madde bulunan zarf gönderildi. Rus basınında yer alan haberlerde, zarfın içinden ne olduğu henüz bilinmediği ve Rus kolluk kuvvetlerinin incelemek üzere zarfa el koyduğu bildirildi.
Mektubun kim tarafından gönderildiği henüz bilinmezken, Fransız makamlarının da süreci yakından takip ettiği belirtildi.
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