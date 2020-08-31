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Dünya Fransa'nın Doğu Akdeniz'deki planı deşifre oldu
Dünya

Fransa'nın Doğu Akdeniz'deki planı deşifre oldu

Akdeniz Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (APAM) Müdürü Doç. Dr. İsmail Şahin, Fransa’nın Atina üzerinden Doğu Akdeniz’i ele geçirmek istediğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-08-31 04:40:00 -
Fransa'nın Doğu Akdeniz'deki planı deşifre oldu

Türkiye, Fransa, Yunanistan, Güney Kıbrıs denkleminde son gelişmeleri yorumlayan Akdeniz Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (APAM) Müdürü Doç. Dr. İsmail Şahin, rumları ve Yunanlıları kışkırtan Fransa’nın Akdeniz’de korsanlık yaptığını belirterek, Paris’in Atina üzerinden Akdeniz’i ele geçirmeyi hedeflediğini iddia etti.

Akdeniz ve Afrika arısnad kurulacak bir köprü için Fransa'nın kendine yer edinmek istediğini belirten Şahin, Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarını Afrika ve Avrupa'ya satmak istediğini açıkladı.

Türkiye’nin Sevilla adı verilen haritanın içerisinde kalması gerektiğini düşünen Fransa'nın Türkiye'nin dik duruşu karşısında projelerinin suya düştüğüne dikkat çeken Şahin, Fransa'nın bu nedenle Türkiye'ye karşı saldırgan bir tavır sergilediğini söyledi.

1. Dünya Savaşı koşullarında bile Sevr’i kabul etmedik

Şahin, Türkiye'nin Doğu Akdeniz’de kıta sahanlığından feragat edecek olmasını Edirne’nin bir kısmını Yunan’a bırakmaya benzeterek, Türkiye'nin haklarını savunduğu için Doğu Akdeniz’de yalnız kaldığını ve şimdiki durumun bir Sevr yalnızlığı olduğunu söyledi.

Avrupa'nın çöktüğünü belirten Şahin, güçlenen ve yükselen Türkiye döneminde olduğumuzu vurgulayarak, 1. Dünya Savaşı koşullarında bile Türkiye'nin Sevr’i kabul etmediğini ve bugünkü Türkiye’nin kabul etmesi mümkün olmadığını söyledi.

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