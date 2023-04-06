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Dünya Fransa'nın başı emeklilik reformuyla belada! On binlerin indiği sokaklar karıştı
Dünya

Fransa'nın başı emeklilik reformuyla belada! On binlerin indiği sokaklar karıştı

Yeniakit Publisher
2023-04-06 19:54:00 - 2023-04-06 21:57:08
Fransa'nın başı emeklilik reformuyla belada! On binlerin indiği sokaklar karıştı

Fransa'da emeklilik reformuna karşı binlerce kişi yeniden sokağa indi. Başkent Paris’te protestocular, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un favori restoranlarından La Rotonde’ye saldırdı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Çin’e düzenlediği resmi ziyaret sırasında Fransa`da sokaklar yeniden karıştı. Parlamentoda oylamaya sunulmadan geçirilen tartışmalı emeklilik reformuna karşı binlerce kişi ülke genelinde sokağa indi. Göstericiler, Macron’u istifasını talep ederken, bir gösterici elinde "Macron istifa edin. Çin'e kadar bizi duyacaksınız" yazılı pankart taşıdı.

Göstericiler, başkent Paris’te Cumhurbaşkanı Macron’un favori restoranlarından La Rotonde’ye saldırdı.

Polis, restoranın çevresinde barikat kurarken, göstericiler, polise şişe ve benzeri nesneler fırlattı. Polis ise göstericilere göz yaşartıcı gaz ile karşılık verdi. Protestocular, ayrıca Paris'teki Credit Agricole banka şubesine baskın düzenledi.

Protestolar büyük ölçüde barışçıl geçerken, genellikle kenar mahallelerde şiddet olayları yaşandı.
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İnşallah KK Başkan olur kurban bayramında 15 bin tl ikramiyelerimizi verir, 21 yılda emekliden maaş nın %75 hiç ettiler.
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