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Dünya Fransa’dan Yunanistan’a akıl hocalığı
Dünya

Fransa’dan Yunanistan’a akıl hocalığı

Doğu Akdeniz konusunda Türkiye ile arasındaki gerginlik giderek artan Yunanistan bölgede atacağı adımları Fransa’ya soruyor.

Yeniakit Publisher
2020-09-01 13:17:00 -
Fransa’dan Yunanistan’a akıl hocalığı

Münübe Yılmaz

Doğu Akdeniz konusunda Türkiye ile arasındaki gerginlik giderek artan Yunanistan bölgede atacağı adımları Fransa’ya soruyor. Askeri gücünü yükseltmek için pek çok ülke ile görüşen Yunanistan, savunma alanında Doğu Akdeniz’deki egemenliğini artıracak her türlü harcamayı yapmaya hazır olduğunu belirtti. Yunanistan Ekonomi Bakanlığı ülkenin potansiyel gücünü artırmak için Fransa ile yakın görüşmeler yaptıklarını ifade ederken, kesin olmamak ile birlikte Fransa’dan savaş uçakları alacaklarını kaydetti. Fransız hükümeti konu ile ilgili yazılı bir anlaşmanın henüz olmadığını belirtirken, Yunan haber kaynaklarına göre Yunanistan Fransa’dan 18 adet Rafale tipi savaş alacak, bu uçaklardan 8 tanesi ise Fransa tarafından ülkeye hibe edilecek.

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