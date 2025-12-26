  • İSTANBUL
Fransa'dan yükselen vicdanın sesi dünyayı sarstı! Fransız kadının Gazze'de gördükleri kan dondurdu
Sosyal Medya

Fransa'dan yükselen vicdanın sesi dünyayı sarstı! Fransız kadının Gazze'de gördükleri kan dondurdu

Cem Kaya

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:

İsrail'in Gazze'de yürüttüğü soykırımın dehşetine bizzat tanıklık eden Fransız bir kadının açıklamaları sosyal medyada infiale neden oldu.

Sosyal medyada açıklama yapan Fransız bir kadının açıklamaları şok etti.

Siyonist İsrail'in Gazze'de yürüttüğü soykırımın dehşetine bizzat tanıklık eden Fransız bir kadının açıklamaları sosyal medyada infial yarattı.

Bölgede buldukları 300 kişilik bir toplu mezarın içler acısı halini anlatırken kelimeler boğazına düğümlenen genç kadın, yaşanan vahşetin boyutlarını gözler önüne serdi. "Toplu mezarlardan elleri arkadan bağlı infaz edilmiş küçük çocuklar çıkardık" diyen tanık, katil İsrail'in "dünyanın en ahlaklı ordusu" olduğu yalanını yerle bir etti.

Yer yer konuşmakta güçlük çeken ve gözyaşlarına hakim olamayan kadının bu feryadı, siyonist zulmün Gazze'de nasıl bir insanlık suçu işlediğini tüm çıplaklığıyla bir kez daha tescilledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Katil yunan devleti, kibrisli rumlar, siyonist imhiliz-alman-evanjelik abd, BAE VD LERI SOYKIRIKIN ORTAGIDIR... UNUTMAYACAGIZ

EUROVISION-FIFA-GOOGLE VD KATIL ORGANIZASYONLARI DA
