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Dünya Fransa'dan Senegal'e silah satışı
Dünya

Fransa'dan Senegal'e silah satışı

Fransız savunma sanayi şirketi Nexter, Senegal'e değeri 16 milyon dolar değerindeki 8 adet 105 LG top bataryası sattı.

Yeniakit Publisher
2022-04-30 08:13:00 - 2022-04-30 08:13:47
Fransa'dan Senegal'e silah satışı

Nexter'dan yapılan yazılı açıklamada, 20 Nisan'da yürürlüğe giren anlaşma kapsamında, Senegal ordusuna 8 adet 105 LG top bataryası ve gerekli mühimmatın satıldığı belirtildi.

Açıklamada, 17 kilometre menzile sahip top bataryalarının dakikada 12 atış gerçekleştirebildiği kaydedildi.

16 milyon dolarlık satış

Bu satışla Nexter, ilk kez doğrudan Senegal'e aracısız ekipman sağlamış oldu.

Açıklamada satışın bedeli belirtilmese de yerel basında, Senegal'in top bataryaları için 16 milyon dolar ödediği bilgisi yer aldı.

ABD'den de piyade tüfeği alındı

Senegal, ocakta da ABD'den 1250 adet M4A1 tipi piyade tüfeği satın almıştı.

Ayrılıkçı örgüte karşı kullanılacak

ABD ve Fransa'dan alınan askeri ekipmanın, Senegal'in güneyinde faaliyet gösteren ayrılıkçı grup Casamance Demokratik Güçleri Hareketi'ne (MFDC) karşı kullanılacağı tahmin ediliyor.

MFDC, Senegal'in en verimli topraklarının bulunduğu Casamance bölgesinin bağımsızlığı için 1982'den bu yana eylemler düzenliyor.

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