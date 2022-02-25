Fransa'dan Putin'e nükleer mesaj

Le Drian, TF1 kanalında Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik müdahalesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bu saldırıların Rusya'nın verdiği taahhütlere aykırı olduğunu ifade eden Le Drian, Putin'in "diktatör" olduğunu belirtti.

Le Drian, ayrıca Putin'in NATO'nun "nükleer ittifakı" olduğunu anlamasını gerektiğini söyledi.

Rusya'ya yönelik uygulanacak yaptırımların Rus ekonomi sistemini "kilitlemeye" yönelik olduğunu ifade eden Le Drian, bugün Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile telefonda görüştüğünü kaydetti.

Le Drian, Ukrayna'nın NATO'nun askeri olarak müdahale etmesine yönelik talebi bulunmadığını, bu ülkenin insani, finansal ve askeri ekipman yardımları istediğini belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesi nedeniyle Rusya'dan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) hesap vermesini isteyeceklerini açıklamıştı.