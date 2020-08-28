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Dünya Fransa'dan Lübnan'a ev ödevi
Dünya

Fransa'dan Lübnan'a ev ödevi

Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron'un Lübnan ziyareti sonrası Fransızlar'ın, Lübnanlı siyasilere ve ülkedeki yetkili isimlere uygulanması için geniş çaplı reform planlarını içeren bir evrak teslim ettiği iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2020-08-28 04:18:00 -
Fransa'dan Lübnan'a ev ödevi

Ekonomik yıkımın eşiğindeki Lübnan'a Beyrut Limanı'ndaki patlama sonrası Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron ziyaret gerçekleştirmişti.

Son gelen bilgilere göre, Fransa'nın Lübnanlı yöneticilere yapılması gereken reformlar hakkında bir evrak teslim ettiği ortaya çıktı. Lübnan'ın yardım alabilmesi için bu reformları uygulaması gerektiği belirtiliyor.

Ağır ekonomik baskı altında bulunan Lübnan, Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) değerinin yaklaşık yüzde 170'ine denk gelen 92 milyar doları aşan bir borç batağında bulunuyor.

Acilen 20 milyar dolara ihtiyaçları var

Lübnan'ın içinde bulunduğu durumdan çıkabilmesi için acil olarak 20 milyar dolardan fazla dış destek alması gerekiyor. Bu miktarın 11 milyarlık tutarı 2018'de Paris'te düzenlenen CEDRE adlı konferans tarafından onaylandı ancak üzerinde onaylanmış bir reform programı olmadığı için serbest bırakılmadı.

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