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Dünya Fransa'dan gaz tasarrufu için bir önlem daha! Mesaj atacaklar
Dünya

Fransa'dan gaz tasarrufu için bir önlem daha! Mesaj atacaklar

Fransa'da aşırı soğuklarda tüketicileri gaz tasarrufuna teşvik için aboneleri fazla gaz tüketimi konusunda denetleyen ve kısa mesajla uyaran sistem devreye sokuldu.

Yeniakit Publisher
2022-10-20 18:55:00 - 2022-10-20 19:14:09
Fransa'dan gaz tasarrufu için bir önlem daha! Mesaj atacaklar

Fransa'da aşırı soğuklarda tüketicileri gaz tasarrufuna teşvik için aboneleri fazla gaz tüketimi konusunda denetleyen ve kısa mesajla uyaran sistem devreye sokuldu.

BFMTV'nin haberine göre, enerji sıkıntısı yaşanan ülkede aboneleri fazla elektrik tüketim uyarısı yapan "Ecowatt" platformundan sonra gaz için de benzer bir mekanizma kuruldu.

Ülkedeki gaz dağıtım şirketi GRTgaz, özellikle aşrı soğuk günlerde ısınmak için doğal gaza yüklenen aboneler için barometre vazifesi gören "Ecogaz" cihazını piyasaya sürdü.

Platforma kayıtlı tüketicilerin gaz kullanımı arttığında sinyal yeşilden, turuncu veya kırmızıya çıkacak, bu aşamada sistem tüketiciyi uyarmak için otomatik olarak e-posta veya kısa mesajla uyarı gönderecek.

Böylelikle tüketicinin kullanımını gözden geçirmesi ve azaltması hedefleniyor.

Ecogaz uyarı sistemine göre yeşil "normal", sarı "normalin üstü", turuncu "çok yüksek" alarm seviyesini gösterirken kırmızı kesinti riski barındıran "en yüksek" seviyeyi temsil ediyor.

Kırmızı alarm seviyesi, hanelerden ziyade fazla enerji tüketen büyük endüstriyel firmaların doğal gaz kullanımını dengede tutma görevi görüyor.

Diğer yandan Ecogaz sıcaklık durumuna göre gelecek günlere ilişkin önerilen tüketim miktarını da abonelere sunacak.

Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle Moskova'dan gelen enerji arzındaki kesinti ve enerji fiyatlarında dramatik artışın yanı sıra 30'dan fazla nükleer reaktörün bakımda olması ve bazılarında grevlerin devam etmesi Fransa'da ciddi enerji krizine yol açtı.

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