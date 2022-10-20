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Dünya Fransa'dan dikkat çeken çağrı: Satışını azaltın
Dünya

Fransa'dan dikkat çeken çağrı: Satışını azaltın

Fransa'da, tedariğinde sıkıntı yaşanan ağrı kesici ve ateş düşürücü olarak kullanılan parasetamol içeren ilaçların satışının azaltılması çağrısı yapıldı.

Yeniakit Publisher
2022-10-20 23:20:00 -
Fransa'dan dikkat çeken çağrı: Satışını azaltın

Fransa'da, tedariğinde sıkıntı yaşanan ağrı kesici ve ateş düşürücü olarak kullanılan parasetamol içeren ilaçların satışının azaltılması çağrısı yapıldı.

Fransız basınındaki habere göre, temmuzdan beri parasetamol içeren ilaçların tedarikinde sıkıntılar yaşanıyor.

Bu kapsamda tedarikte kesintileri önlemek adına Ulusal İlaç Ajansı (ANSM) eczacılara, doktorlara ve hastalara yönelik parasetemol içeren ilaçların kullanımı ve satışına ilişkin tavsiyeleri barındıran bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, vatandaşlardan söz konusu ilaçları stoklamamaları istendi.

Bu ilaçların reçetesiz alınması durumunda da 2 kutu sınırı getirilmesi tavsiyesinde bulunuldu.

Eczacıların, belirli kurallar çerçevesinde hastalara reçetede yazılandan daha düşük miktar parasetamol içeren ilaçlar verebileceği belirtildi.

Açıklamada, doktorların parasetemol içeren ilaçları hemen ihtiyaç duymayan hastaların reçetesine yazmamaları istendi. Ayrıca doktorların uygun durumlarda söz konusu ilaçların günde 4 yerine 3 defa alınması şeklinde reçetelendirme yapması tavsiye edildi.

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