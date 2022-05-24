Fransa'da yeni hükümette 'tecavüz' skandalı

Macron'un merkez sağdan "transfer ettiği" ve Dayanışma ve Engelliler Bakanlığı'na getirdiği siyasetçi Damien Abad'ın "2 kadına tecavüz ettiği" iddiası ortaya atıldı. Ancak hükümet, ileri derecede fiziksel engelli olan yeni bakan Damien Abad'ın, bu suçu işlediği iddialarına şüpheli yaklaşıyor.

Fransa tarihinin ikinci kadın Başbakanı olarak atanan Elisabeth Borne, "Bu görevi ülkemin tüm kız çocuklarına adıyorum" diyerek, hükümetin kadın hakları için azami çaba harcayacağını açıklamasından yalnızca bir gün sonra, daha kabinesinin ilk toplantısını yapamadan, Dayanışma ve Engelliler Bakanı olarak atanan Damien Abad hakkındaki tecavüz skandalı ile karşılaştı.

Cumhuriyetçiler (LR), partisinin eski Grup Başkanı iken Macron'un bakanı olmayı kabul edince kendi partisinde büyük bir tepkiyle karşılanan Abad'ın bakanlık mutluluğu yalnızca birkaç saat sürdü. Mediapart haber sitesi, Cuma akşamı bakan olduğu açıklanan Damien Abad hakkında Cumartesi sabahı yayınladığı haberde, 42 yaşındaki Abad'ın 2 kadın tarafından 2010 ve 2011 yıllarında tecavüzle suçladığını yazdı.

Araştırmacı gazetecilik yapan Mediapart haber sitesi, hükümetin açıklanmasından bir gün sonra, yeni Dayanışma ve Engelliler Bakanı olan Damien Abad'ın iki tecavüz suçlamasıyla karşı karşıya olduğunu yazdı.

Gazeteye konuşan 2 kadın, 42 yaşındaki Damien Abad'ı 2010 ve 2011 yıllarında kendilerine tecavüz etmekle suçladı. Kadınlardan birinin 2017'de şikayette bulunduğu ancak iddialara ilişkin "ciddi bir delil" olmaması nedeniyle şikayetler hakkında takipsizlik kararı verildiği bilgisi de haberde yer aldı.

Kadınlardan birisi, 2010 yılının sonunda, Abad ile birlikte bir otelde, bir bardak şampanya içtikten sonra hiçbir şey hatırlamadığını ve sabah Abad'ın yanında iç çamaşırıyla uyandığını anlatıyor. İkincisi, Damien Abad'ın ısrarlı flörtü sonrası cinsel bir ilişkiyi kabul ettiğini ancak ilerleyen aşamada "cinsel ilişkiye son verme isteğini" dikkate almadığını dile getiriyor.

"Fiziksel engelli olmam tecavüzü imkansızlaştırıyor"

İddiaları bir basın açıklamasıyla yanıtlayan Damien Abad, "tüm suçlamaları bütün gücüyle yalanladığını ve fiziksel özrünün zaten bu suçları işlemesine olanak vermediğini" dile getirdi. Doğuştan "artrogripoz"dan muzdarip olduğunu ve hareketlerinin çok sınırlı olduğunu ve zorlukla hareket ettiğini belilrten Abad, "Benim sahip olduğum engeller, tecavüzü imkansız kılıyor. Partnerimin rızası ve tam katılımı olmadan hiçbir şey mümkün değil. Bugün, benim durumumda birisi için, cinsel eylem ancak partnerimin yardımı ve iyiliğiyle gerçekleşebiliyor. Şu ya da bu pratiği, şu ya da bu hareketi empoze etmem hiçbir şekilde mümkün değil. Her zaman karşılıklı rızaya dayalı cinsel ilişkiler yaşadım. Şikayetçilerden birinin uyuşturucu kullandırıp, sonra onu götürüp, soyup, baygın halde iken bir de tecavüz ettiğim iddiaları akıl alır gibi değil" dedi.

Daha ilk Bakanlar Kurulu toplanmadan, hükümetin tecavüz skandalı ile sarsılması üzerine, Abad ile Pazar gecesi görüşen Başbakan Borne, olayı yeni duyduğunu belirterek, "Hükümet, taciz ve tecavüz iddialarının cezasız kalmasına asla izin vermeyecek. Taciz mağduru kadınların, şikayette bulunsunlar ya da bulunmasınlar, konuşabilmeleri için her türlü desteği vermeye decam edeceğiz. Yargı bir karar verirse gereği yapılacaktır" dedi.

Paris Savcılığı da, "tecavüz eylemlerine ilişkin ilk şikayetin 6 Nisan 2012'de bir tanıklık başvurusu olduğunu ancak başvurunun reddedildiğini", aynı şikayetçi tarafından aynı olaylarla ilgili olarak yapılan ikinci şikayetin de "delil yetersizliği nedeniyle 5 Aralık 2017'de reddedildiğini" doğruladı.

"Tek karar verici makam yargıdır"

"Tecavüz skandalı" gölgesinde başlayan ilk Bakanlar Kurulu toplantısının ardından, ilk basın toplantısını düzenleyen yeni Hükümet Sözcüsü Olivier Gregoire'a yöneltilen soruların yarısından fazlası Abad'a yönelik iddialarla ilgili geldi. Hükümetin hiçbir üyesinin bu iddialardan haberdar olmadığını belirten Gregoire, "Bu konuda karar verecek olan ne sizsiniz, ne de benim. Tek karar verici makam yargıdır. Damine Abad hakkındaki tek suç duyurusu da 2012 ve 2017'de reddedilmiştir" dedi.

Kabine toplantısının ardından Le Figaro gazetesine konuşan Bakan Abad, "Yaşadıklarım çok zor ve açıkçası hepsi gerçekten çok düşük seviyede şeyler. Benim için, birlikte yaşadığım hayat arkadaşım için ve ailem için bu çok haksız bir durum" dedi. Kendisine yönelik suçları yeniden reddeden Abad, avukatı aracılığıyla iddialara ilişkin yasal yanıt hazırladığını bildirdi.

Bu saldırıların eski siyasi grubundan geldiğini iddia eden politikacı, "Bu şikayet, François Fillon'u desteklediğim cumhurbaşkanlığı seçimi sırasında ortaya çıktı. Bakan olduğum sırada geri döndü. Siyasi hayatımın kilit noktalarında sürekli karşıma çıkarılıyor" dedi. Abad, seçim bölgesi Ain'de gazetecilerin "İstifa edecek misiniz?" sorularına, "Masum bir insan istifa etmeli mi? Bence hayır" yanıtını verdi.

İddia sahiplerinden birisi konuştu

France Info radyosuna konuşan iddia sahibi kadınlardan 35 yaşındaki Margaux ise, iddialarında ısrar ederek, Damien Abad'ın iki yıl boyunca kendisini ısrarla izledikten sonra, Paris'te 2011 yılında, "saygısız, ısrarcı" bir cinsel ilişki yaşadığını anlattı. Margaux, "Kendisini birkaç kez durdurmaya çalıştım, ima ettim, kaçınmaya çalıştım. Defalarca reddetmeme rağmen devam etti" dedi.

Olaydan bir yıl sonra karakola giderek suç duyurusunda bulunduğunu belirten Margaux, "Ancak ilk başvurum 6 Nisan 2012'de kapandı. Damien Abad'ı medyada her yerde görünce, ben acı çekerken onun hiçbir kaygı duymamasına öfkelenerek, 6 yıl sonra yeniden suç duyurusunda bulunmayı başardım" dedi.

Milletvekili Abad 2017'de cumhurbaşkanı adayı François Fillon'un sözcüsü iken bir hukuk davası açmadığını çünkü sonuç alabileceğine inanmadığını belirten Margaux, "Ama bugün bilincin bir evrimi olan #metoo olayı gerçekleşti, şimdi kurbanların sesi daha yüksek çıkıyor" dedi. Margaux, dava açıp açmama konusunda halen karar vermediğini dile getirdi.

15 bakan seçilemezse gidecek

Hükümet ilk toplantısında, "alım gücü" ve 12-17 Haziran tarihlerinde yapılacak milletvekili seçimlerine hazırlık konusunu görüştü. Toplantıda Macron 15 bakanından milletvekili seçimlerinde aday olmalarını istedi. Listede bugüne kadar hiçbir seçim tecrübesi olmayan Başbakan Elisabeth Borne ve adı tecavüz skandalına karışan Damien Abad da var. Başbakan Borne ve seçilemeyen bakanlar kabineden gitmek zorunda kalacaklar. Ancak Ains bölgesi milletvekili Damien Abad, 2017 yılında ilk turda elde ettiği yüzde 67 oy oranına güveniyor ve yeniden seçilerek Paris'e dönmeyi planlıyor.

Daha önce tecavüz iddiaları nedeniyle hakkında dava açılan ancak hakkındaki dava "takipsizlikle" sonuçlanan İçişleri Bakanı Gerald Darmanin da seçimlerden sonra yeniden Bakan oldu. Ancak Macron, Darmanin'dan da milletvekili seçimlerine katılmasını istedi.

Kaynak: VOA