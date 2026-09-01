Fransa’da yanlıştan dönüldü! Gazze’deki fotoğrafa bile tahammülleri yok!

Fransız basınındaki haberlere göre, Normandiya bölgesindeki ünlü sahil kasabası Deauville'de yapılan uluslararası Deauville Spor Fotoğrafları Festivali'nin ayrımcılık tartışmaları ile gündeme gelmesinin ardından sanat ve kültür alanında faaliyet gösteren insan hakları kuruluşu Observatoire de la liberte de creation (OLC) yargı yoluna gitti.

OLC, Deuville Belediyesinin Filistinli bir fotoğrafçının Gazze'de çektiği bir fotoğrafı festivalden kaldırma kararına karşı mahkemeye başvurdu.

Deuville'in bağlı olduğu Caen İdari Mahkemesi, belediyenin söz konusu fotoğrafı kaldırma kararını iptal etti.

KALDIRMA KARARI BÜYÜK TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Kasabada 6 Haziran'da başlayan festivalde sergilenen fotoğraf ağustos ortalarında belediyenin verdiği kararla kaldırılmıştı.

Festival organizatörleri, isimsiz gelen bazı talepler üzerine Associated Press (AP) için çalışan Filistinli Jehad Alshrafi'nin fotoğrafının kaldırıldığını doğrulamış, bu fotoğrafı bir grup bisikletçinin yer aldığı başka bir fotoğrafla değiştirmişti.

Festivale ev sahipliği yapan yerel yetkililerin fotoğrafı festivalden kaldırma kararı, sol kanattan Fransız siyasetçilerin ve kamuoyunun tepkisini çekmişti.

Filistinli Alshrafi'nin 14 Şubat'ta çektiği fotoğrafta, Gazze'de yıkıntıların arasında Gazzeli ve Mısırlı oyuncuların futbol oynadığı görülüyordu.

Uluslarası Deauville Spor Fotoğrafları Festivali, 6 Eylül'e kadar sürecek.