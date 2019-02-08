Fransa'da muhaliflerden Macron'a 'Guaido' tepkisi

Fransa'da aşırı solcu lider Jean-Luc Melenchon, yaptığı açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Juan Guaido'yu Venezuela'nın geçici devlet başkanı olarak tanımasının iyi bir karar olmadığını belirtti.

"O zaman sarı yelekliler'in lideri Fransa Cumhurbaşkanı olur"

Muhalif hareketin lideri, "Böyle yapılırsa nereye doğru gideceğiz? Bu metodları kullanırsak (sarı yeleklilerin öncü isimlerinden) Eric Drouet Fransa'nın Cumhurbaşkanı olur." dedi.

Guaido'nun kaçak başkanlığını tanımıştı

Macron, pazartesi günü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Venezuela halkının kendilerini özgürce ve demokratik şekilde ifade etme hakkı olduğunu belirterek, "Fransa, seçim sürecini başlatmak için Juan Guaido'yu Venezuela'nın geçici devlet başkanı olarak tanıdı. Bu geçiş sürecinde AB ile kurulan Uluslararası Temas Grubu'nu destekliyoruz." ifadelerini kullanmıştı.