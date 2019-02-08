Fransa'da muhaliflerden Macron'a 'Guaido' tepkisi
Fransa'da aşırı solcu lider Jean-Luc Melenchon, Macron'un Venezuela'da darbeci Juan Guaido'yu geçici devlet başkanı olarak tanımasına sert tepki göstererek bu durumda sarı yeleklilerin öncü isimlerinden olan Eric Drouet'in de Fransa'nın Cumhurbaşkanı olduğunu belirtti.08 Şubat 2019 Cuma 07:59
Fransa'da aşırı solcu lider Jean-Luc Melenchon, yaptığı açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Juan Guaido'yu Venezuela'nın geçici devlet başkanı olarak tanımasının iyi bir karar olmadığını belirtti.
"O zaman sarı yelekliler'in lideri Fransa Cumhurbaşkanı olur"
Muhalif hareketin lideri, "Böyle yapılırsa nereye doğru gideceğiz? Bu metodları kullanırsak (sarı yeleklilerin öncü isimlerinden) Eric Drouet Fransa'nın Cumhurbaşkanı olur." dedi.
Guaido'nun kaçak başkanlığını tanımıştı
Macron, pazartesi günü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Venezuela halkının kendilerini özgürce ve demokratik şekilde ifade etme hakkı olduğunu belirterek, "Fransa, seçim sürecini başlatmak için Juan Guaido'yu Venezuela'nın geçici devlet başkanı olarak tanıdı. Bu geçiş sürecinde AB ile kurulan Uluslararası Temas Grubu'nu destekliyoruz." ifadelerini kullanmıştı.
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