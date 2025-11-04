  • İSTANBUL
Fransa'da milletvekili, hasta olan personel evde iş yapsın dedi! Ülkede ortalık karıştı 

Fransa'da milletvekili, hasta olan personel evde iş yapsın dedi! Ülkede ortalık karıştı 

Fransa’da bağımsız milletvekili Stephane Viry, üretkenliği korumak adına harekete geçti. Hasta çalışanların istirahat raporu almak yerine evde iş yapması yönündeki açıklamalarına Sol Parti'den sert tepki geldi.

Fransa’da bazı milletvekilleri, doktorların çalışanlara hastalık izni vermek yerine “evden çalışma” önerebilmesini gündeme aldı.

Hükümetin bütçe açığını kapatmak için hazırladığı yasa tasarısına eklenen bu öneri, ülkede büyük tartışmaya sebep olurken sert tepki art arda geldi.

Bağımsız milletvekili Stephane Viry'in Personel evde iş yapsın teklifine sert tepki!

Teklifi gündeme getiren bağımsız milletvekili Stephane Viry, uygulamanın hem üretkenliği artıracağını hem de sağlık sisteminin maliyetlerini düşüreceğini savunarak “Bir çalışan işinin bir kısmını evden yapabilecek durumdaysa, tamamen rapor almasına gerek kalmayacak. Bu, hem şirketler için verimliliği koruyacak hem de sağlık hizmetlerinin yükünü azaltacak" dedi.

Ancak öneri, özellikle sol partilerden sert tepki gördü. Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) milletvekili Segolene Amiot, “Siyasetçilerin doktor-hasta ilişkisine karışma hakkı yok” diyerek düzenlemeye karşı çıktı.

Yeşiller Partisi milletvekili Hendrik Davi ise, tasarının “hastalık izinlerinin artmasının nedeni sahtekarlık” varsayımına dayandığını belirterek, “Asıl neden yaşlanan nüfus ve pandemi sonrası etkiler” dedi.

Fransız basınına göre, öneri aslında mevcut bir durumu yasal zemine oturtmayı amaçlıyor. Les Echos gazetesinin aktardığı bir ankete göre, evden çalışmaya uygun olan çalışanların dörtte üçü, hastalık iznindeyken de uzaktan çalıştığını belirtti.

Yeni yasa tasarısı kabul edilirse, doktorlar hastalarının onayıyla evden çalışma reçetesi verebilecek ve işverenler bu tavsiyeye yasal olarak uymak zorunda kalacak. Uygulamanın özellikle depresyon, anksiyete gibi ruhsal rahatsızlıklar yaşayan ya da hafif fiziksel rahatsızlıkları bulunan kişiler için geçerli olabileceği belirtiliyor.

Yasa tasarısında ayrıca, uzun süreli rapor alan hastaların iki haftada bir doktor kontrolüyle rapor yenilemesi zorunluluğu da bulunuyor.

Uzmanlar, önerinin iş gücü verimliliğini artırabileceğini ancak hukuki ve etik açıdan karmaşık sonuçlar doğurabileceğini belirtiyor.

