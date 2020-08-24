Fransa’da koronavirüste korkutan rakam
Fransa’daki koronavirüs salgınında son 24 saatte 4 bin 897 yeni vaka belirlenmesiyle toplam vaka sayısı 242 bin 899’a çıktı. Fransa'da Mayıs ayından bu yana en yüksek vaka sayısı kayda geçmiş oldu.
Fransa’da koronavirüs salgınının etkisini yeniden arttırmaya başlaması ile günlük vaka sayısı 5 bine dayandı. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından verilen bilgide, son 24 saatte 4 bin 897 yeni vaka tespit edildi. Son rakamla birlikte toplam vaka sayısı 242 bin 899’a çıktı.
Fransa'da son 24 saat içinde koronavirüs nedeniyle 1 kişi hayatını kaybederken, toplam can kaybının 30 bin 513’e ulaştığı belirtiliyor.
Ülkede Mayıs ayında sona eren 2 aylık karantinanın ardından bugün en yüksek günlük vaka sayısı kayda geçti.