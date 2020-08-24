  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Fransa’da koronavirüste korkutan rakam
Dünya

Fransa’da koronavirüste korkutan rakam

Fransa’daki koronavirüs salgınında son 24 saatte 4 bin 897 yeni vaka belirlenmesiyle toplam vaka sayısı 242 bin 899’a çıktı. Fransa'da Mayıs ayından bu yana en yüksek vaka sayısı kayda geçmiş oldu.

Yeniakit Publisher
2020-08-24 05:47:00 -
Fransa’da koronavirüste korkutan rakam

Fransa’da koronavirüs salgınının etkisini yeniden arttırmaya başlaması ile günlük vaka sayısı 5 bine dayandı. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından verilen bilgide, son 24 saatte 4 bin 897 yeni vaka tespit edildi. Son rakamla birlikte toplam vaka sayısı 242 bin 899’a çıktı.

Fransa'da son 24 saat içinde koronavirüs nedeniyle 1 kişi hayatını kaybederken, toplam can kaybının 30 bin 513’e ulaştığı belirtiliyor.

Ülkede Mayıs ayında sona eren 2 aylık karantinanın ardından bugün en yüksek günlük vaka sayısı kayda geçti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kaan Sarıaydın üstüne basa basa uyardı: Sakın satmayın hatta gidip alın
Ekonomi

Kaan Sarıaydın üstüne basa basa uyardı: Sakın satmayın hatta gidip alın

Stratejist ve ekonomist Kaan Sarıaydın, Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğalgaz bulunmasının ardından tarihi bir uyarıda bulundu.
İslam hukuku dersi sınavında tepki çeken soru
Aktüel

İslam hukuku dersi sınavında tepki çeken soru

Bir İlahiyat Fakültesinde İslam Hukuku dersinin sınavında sorulduğu iddia edilen soru, duyarlı Müslümanlar tarafından tepkiyle karşılandı. ..
PTT kargo
Ekonomi

PTT kargo

PTT kargo takip | Günümüzde alışverişlerin çoğu online olarak yapılmaya başladı. Bu durum pandemi sürecinde ise daha da arttı. Online alışve..
Satılık 2014 model Dacia Dokker
Satılık 2014 model Dacia Dokker

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı