Fransa'da gündem Burak Yılmaz! Dünyaca ünlü isimlere nal toplattı
Fransa'nın en önemli gazetelerinden L'Equipe, ülke futbolundaki 'En önemli 30 ismi' belirledi. Milli futbolcumuz Burak Yılmaz, bu listede Henry, Zidane gibi isimleri geride bıraktı.
36 yaşındaki Burak Yılmaz, gündemden hiç düşmüyor. Geçtiğimiz sezonun başında imza attığı Lille'de şampiyonluk yaşayan tecrübeli golcü, Fransa futbolunun en önemli simaları arasına girdi. Burak, Türkiye'deki kadar Fransa'da da hayli popüler bir figür oldu.
11. sırada yer aldı
Fransa'nın önde gelen gazetelerinden L'Equipe, Burak'a 'Fransa futbolundaki en önemli 30 isim' arasında yer verdi. Milli futbolcumuz, Henry, Zidane, Pogba gibi isimleri solladı.
İşte o liste:
- Kylian Mbappé
- Karim Benzema
- Lionel Messi
- Christophe Galtier
- Didier Deschamps
- Franck Haise
- Dimitri Payet
- Neymar
- Antoine Griezmann
- Kadidiatou Diani
- Burak Yılmaz
- Nasser al-Khelaïfi
- Zidane
- Paul Pogba
- Bruno Genesio
- Vincent Labrune
- Jorge Sampaoli
- Stephanie Frappart
- Peter Bosz
- Hugo Lloris
- Noël Le Graët
- Lucas Paqueta
- Thierry Henry
- Pablo Longoria
- Mino Raiola
- Jean-Michel Aulas
- Dimitri Rybolovlev
- Habib Beye
- Corinne Deacon
- Sébastien Deneux