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Spor Fransa'da gündem Burak Yılmaz! Dünyaca ünlü isimlere nal toplattı
Spor

Fransa'da gündem Burak Yılmaz! Dünyaca ünlü isimlere nal toplattı

Fransa'nın en önemli gazetelerinden L'Equipe, ülke futbolundaki 'En önemli 30 ismi' belirledi. Milli futbolcumuz Burak Yılmaz, bu listede Henry, Zidane gibi isimleri geride bıraktı.

Yeniakit Publisher
2022-01-07 18:06:00 -
Fransa'da gündem Burak Yılmaz! Dünyaca ünlü isimlere nal toplattı

36 yaşındaki Burak Yılmaz, gündemden hiç düşmüyor. Geçtiğimiz sezonun başında imza attığı Lille'de şampiyonluk yaşayan tecrübeli golcü, Fransa futbolunun en önemli simaları arasına girdi. Burak, Türkiye'deki kadar Fransa'da da hayli popüler bir figür oldu.

11. sırada yer aldı

Fransa'nın önde gelen gazetelerinden L'Equipe, Burak'a 'Fransa futbolundaki en önemli 30 isim' arasında yer verdi. Milli futbolcumuz, Henry, Zidane, Pogba gibi isimleri solladı.

İşte o liste:

  1. Kylian Mbappé
  2. Karim Benzema
  3. Lionel Messi
  4. Christophe Galtier
  5. Didier Deschamps
  6. Franck Haise
  7. Dimitri Payet
  8. Neymar
  9. Antoine Griezmann
  10. Kadidiatou Diani
  11. Burak Yılmaz
  12. Nasser al-Khelaïfi
  13. Zidane
  14. Paul Pogba
  15. Bruno Genesio
  16. Vincent Labrune
  17. Jorge Sampaoli
  18. Stephanie Frappart
  19. Peter Bosz
  20. Hugo Lloris
  21. Noël Le Graët
  22. Lucas Paqueta
  23. Thierry Henry
  24. Pablo Longoria
  25. Mino Raiola
  26. Jean-Michel Aulas
  27. Dimitri Rybolovlev
  28. Habib Beye
  29. Corinne Deacon
  30. Sébastien Deneux

 

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