Fransa'da görüntüyü doğrudan göze yansıtan akıllı gözlük!

Akıllı gözlüker, sanal gerçeklik, karma gerçeklik veya artırılmış gerçeklik kaskları... Bütün bu cihazlar görüntüleri ve verileri doğrudan insanların gözünün önüne yansıtmak ve hayatı daha kolay ve eğlenceli hale getirmek üzere geliştiriliyor. Buna karşılık bu ürünler henüz standart bir gözlük görünümne kavuşabilmiş değil. Her ne kadar Google Glass küçük boyutuyla dikkat çekse de onu da standar gözlüklerden ayırmak son derece kolay.



Görüntü doğrudan göze aktarılacak

Fransa'daki Leti araştırma merkezindeki araştırmacılar ise bu cihazları çok daha küçük ve standart bir gözlükten ayırt edilemeyecek hale getirmek için ilginç bir yaklaşımda bulundu. Öncelikle bu yaklaşımın şu an için teorik olduğunu ve kapsamının bir hayli sınırlı olduğunu belirtmekte fayda var ancak yine de giyilebilir cihazların geleceği adına heyecan verici.



Ekip, akıllı gözlükler ve sanal gerçeklik kasklarında olduğu gibi görüntüyü ve verileri bir ekrana yansıtmak yerine doğrudan kullanıcının gözüne yansıtmayı hedefliyor. Araştırma ekibinin lideri Christopher Martinez, "Camın yüzeyine bir görüntü yansıtmak yerine görüntüyü fotonlar şeklinde veri olarak göze iletmeye çalıştıklarını'' belirtiyor. Holografik optik ve yarı iletken bir çerçeve üzerinde çalışan araştırmacılar böylece gözlüğün ilgili görüntüyü her bir pikseli göze yansıtacak şekilde göze aktarmasını ve beynin bu piksellerden faydalanarak görüntüyü algılayabilmesini amaçlıyor.

Tabi şu an için ekibin düşüncesini gerçeğe dönüştürmeyi başaran bir gözlük prototipi tasarlanmış değil ancak ekip, 300x300 piksel çözünürlüğünde monokrom ekrana sahip bir akıllı gözlük tasarlayarak düşüncelerini uygulamada göstermek istiyor.