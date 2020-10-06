  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Fransa'da etkili olan Alex fırtınasında 4 kişi öldü
Aktüel

Fransa'da etkili olan Alex fırtınasında 4 kişi öldü

Yeniakit Publisher
2020-10-06 18:34:12 -
Fransa'da etkili olan Alex fırtınasında 4 kişi öldü

PARİS (AA) - Fransa'nın güneyinde etkili olan Alex fırtınasında 4 kişi hayatını kaybetti, en az 20 kişiden halen haber alınamıyor.

Ülkenin güneydoğusu ile Nice kentinin iç bölgelerinde 1 Ekim’den beri etkili olan Alex fırtınası, şiddetli yağış ve sellere neden oldu.

Özellikle cuma günü etkili olan aşırı yağışlar sonucu sellere ve saatteki hızı 186 kilometreye ulaşan rüzgarlara yol açan fırtına son iki gündür şiddetini yitirirken Meteoroloji İdaresi, alarm durumunu 11 bölgeden 6 bölgeye düşürdü, alarm seviyesi ise turuncudan sarıya indirildi.

Alpes-Maritimes bölgesi itfaiye yetkilileri fırtına nedeniyle 4 kişinin öldüğünü, en az 20 kişiden haber alınamadığını, 3 köyle iletişimin tamamen kesildiğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un yarın bölgeye gitmesi bekleniyor.

Çok sayıda köprünün yıkılmasına neden olan fırtına, bölgede ciddi maddi zarara yol açtı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
S-400'ler bir ilimize sevk ediliyor! Havaalanı iniş kalkış trafiğine kapatıldı
Gündem

S-400'ler bir ilimize sevk ediliyor! Havaalanı iniş kalkış trafiğine kapatıldı

Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemleri Samsun'dan Sinop'a sevk edilirken görüntülendi.
Erdoğan’ın başsağlığı mesajını öyle bir çarpıttı ki… Karşınızda Emin Çölaşan namussuzluğu
Siyaset

Erdoğan’ın başsağlığı mesajını öyle bir çarpıttı ki… Karşınızda Emin Çölaşan namussuzluğu

Ömrünü İslam’a hizmete adayan Mehmet Fırıncı Hoca’nın cenaze merasimini diline dolayan Emin Çölaşan, AK Partili isimlerin cenazeye katılımın..
Erdoğan imzaladı! 7 il için flaş karar
Gündem

Erdoğan imzaladı! 7 il için flaş karar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Bayburt, Bartın, Gümüşhane, Uşak, Yalova, Balıkesir ve Ankara'daki bazı bölgeler kesin korun..
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay