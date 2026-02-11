  • İSTANBUL
Fransa'da Epstein depremi! Diplomat hakkında savcılık harekete geçti

Epstein dosyalarında adı geçen Fransız diplomat Fabrice Aidan hakkında Paris savcılığına resmi bildirim yapıldı. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, iddiaların “çok ağır” olduğunu belirterek hem adli hem idari sürecin başlatıldığını duyurdu.

ABD’de yürütülen Jeffrey Epstein soruşturmasına ilişkin yayımlanan son belgeler Fransa’da geniş yankı uyandırdı.

 

Peş peşe adli işlemler

ABD Adalet Bakanlığı’nın cinsel istismar şebekesi kurmak ve kız çocuklarını fuhuşa zorlamakla suçlanan ABD’li milyarder Jeffrey Epstein hakkında yayınladığı son belgelerde, Fransız diplomat Fabrice Aidan’ın adının geçmesi ülkede art arda adli ve idari adımlar atılmasına neden oldu. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Aidan’a ilişkin iddiaların "çok ağır" olduğunu belirterek savcılığa bildirimde bulunduklarını, ayrıca bakanlık içinde kurum içi soruşturma ile disiplin sürecinin başlatıldığını duyurdu. Barrot değerlendirmesinde, idari incelemenin somut ve doğrulanabilir unsurları ortaya koymasının beklendiğini, iddiaların "kesinleşmiş olgulara" dayanarak ele alınacağını vurguladı.

 

Belgelere göre dışişleri bakanlığı bünyesinde uzun yıllardır görev yapan Aidan, Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde New York’ta bulunduğu dönemde (2006-2013) Jeffrey Epstein ile yazışmaya başladığı ve bu temasların 2010’lu yıllar boyunca sürdüğü iddia edildi. Belgelerde Aidan’ın adının yüzlerce kez geçtiği, e-posta trafiğinde uluslararası kurumlarla bağlantılı rapor ve notların yer aldığı iddiaları incelemeye konu oldu.

 

Eski BM Genel Sekreteri ve Dışişleri Bakanı arasındaki görüşme dökümü sızdırılmış

Aidan’ın BM’ye ait dokümanları Epstein’e ilettiğine ilişkin iddialar gündeme gelirken, söz konusu belgeler arasında BM Güvenlik Konseyi brifing ve raporlarının yer aldığı kaydedildi. Aidan’ın ayrıca Norveçli diplomat Terje Rod-Larsen ile yakın çalışması, yazışmalarda "günlük ve lojistik" nitelikte taleplere kadar uzanan ayrıntıların bulunması da dikkat çekti. Yayınlanan dosyalarda aynı zamanda Aidan’ın Epstein’ın Paris’teki dairesine erişim talebinde bulunduğu iddiası da yer alıyor.

 

Fabrice Aidan görevinden uzaklaştırıldı

Aidan’ın son dönemde kamu görevinden tamamen ayrılmadan özel sektörde çalıştığı; Fransız enerji şirketi Engie’de uluslararası ilişkiler hattında görev yaptığı bilgisi de öne çıktı. Engie, gündeme gelen gelişmelerin ardından Aidan’ı görevden uzaklaştırarak görevlerini askıya aldığını duyurdu.

 

2013’e ait çocuk istismarı başlığı

Dosyada dikkat çeken bir diğer başlık, 2013 yılına uzanan ve Aidan’ın çocuk istismarı içerikli internet sitelerine erişim şüphesiyle ABD makamları ve ilgili güvenlik birimleri tarafından değerlendirildiğine ilişkin iddia oldu. Bu çerçevede, dönemin Fransa BM Temsilcisi Gerard Araud, konuya ilişkin bilgilendirildiğini ve Aidan’ın Fransa’ya geri gönderilmesi yönünde karar alındığını aktardı.

 

Eski Kültür Bakanı Lang da mercek altında

Aynı günlerde Fransa’da dosyanın bir başka güçlü yansıması, eski Kültür Bakanı ve 2013’ten bu yana Arap Dünyası Enstitüsü başkanlığını yürüten Jack Lang üzerinden yaşandı. Yahudi asıllı Lang, adının Epstein dosyalarıyla anılması ve yargı sürecinin devreye girmesi sonrasında, kurumun çalışmasının zarar görmemesi gerekçesiyle başkanlıktan ayrılacağını bildirdi. Lang, güncel Epstein başlığında suçlamaları reddeden bir çizgi izlerken Fransalı yetkililer, hem yargı sürecinin hem de kurum yönetiminde geçiş planının kısa süre içinde netleşeceği mesajını verdi.

Bu başlığın merkezinde, mali suçlara bakan Ulusal Mali Suçlar Savcılığı tarafından yürütülen "ağırlaştırılmış vergi dolandırıcılığı aklama" şüphesi yer alıyor. Soruşturma, Jack Lang ile kızı Caroline Lang hakkında, Jeffrey Epstein ile bağlantılı olduğu belirtilen yurt dışı bir yapı ve muhtemel finansal ilişkiler üzerinden ilerliyor.

 

Öte yandan Lang’ın geçmişine ilişkin iki ayrı tartışma başlığı da bu süreçle birlikte yeniden gündeme taşındı. Lang’ın, 1970’lerin "Post-68" ikliminde kaleme alınan ve dönemin mevzuatını "reşit olmayanlarla ilişki" başlığı üzerinden eleştiren bir metne imza atan isimler arasında yer aldığı biliniyor. Lang, 2021’de verdiği bir söyleşide bu imzayı pişmanlıkla anarak "kabul edilemez bir hata" olarak nitelemişti.

 

İstismar iddiası gündem olmuştu

Eski Fransa Eğitim Bakanı Luc Ferry, 2011 yılında katıldığı bir televizyon programında, isim vermeden bir eski bakanın Fas’ın Marakeş kentinde küçük erkek çocuklara yönelik istismarda bulunduğunu öne sürmüştü. Ferry’nin açıklamaları kamuoyunda geniş yankı uyandırmış ve tartışmalara neden olmuştu. Söz konusu iddia, dönemin gündeminde "isim ve kanıt" tartışmaları çerçevesinde ele alınmış; ortaya atılan iddiaların somut bilgiye mi dayandığı yoksa söylenti niteliği mi taşıdığı kamuoyunda sorgulanmıştı.

