  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Fransa'da binalar art arda çöktü! Enkaz altında kaldılar
Dünya

Fransa'da binalar art arda çöktü! Enkaz altında kaldılar

Yeniakit Publisher
2023-04-09 16:55:00 -
Fransa'da binalar art arda çöktü! Enkaz altında kaldılar

Fransa'nın Marsilya şehrinde 4 katlı bir binanın çökmesinin ardından hasar alan başka bir bina daha çöktü. Olay sonrası enkaz altında kaldığı düşünülen yaklaşık 10 kişi için arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Fransa'nın liman kenti Marsilya'da bulunan 4 katlı binada yerel saatle 00.40 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı patlama meydana gelmiş ve bina çökmüştü. Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin konuya ilişkin yaptığı açıklamada, çöken binanın ardından hasar alan başka bir binanın daha tamamen çöktüğünü ve yaklaşık 10 kişinin enkaz altında kaldığını kaydetti. Patlamanın nedeninin henüz bilinmediğini aktaran Dermanin, üçüncü bir binada ise kısmen çökme meydana geldiğini sözlerine ekledi.

Darmanin, patlamanın ardından çöken binada çıkan yangının arama-kurtarma çalışmalarını yavaşlattığını belirtirken, şu ana kadar 30 kişinin tahliye edildiğini ifade etti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Duygu ve düşüncelerim Marsilya ile birlikte" dedi.

Olayın ardından hastaneye sevk edilen 5 kişinin tedavisi sürüyor.

Fransa'da vekiller Elysee Sarayı'na yürüdü
Fransa'da vekiller Elysee Sarayı'na yürüdü

Dünya

Fransa'da vekiller Elysee Sarayı'na yürüdü
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Fransa yanarken Bakan Schiappa bakın ne yaptı?
Fransa yanarken Bakan Schiappa bakın ne yaptı?

Dünya

Fransa yanarken Bakan Schiappa bakın ne yaptı?

Fransa'nın başı emeklilik reformuyla belada! On binlerin indiği sokaklar karıştı
Fransa'nın başı emeklilik reformuyla belada! On binlerin indiği sokaklar karıştı

Dünya

Fransa'nın başı emeklilik reformuyla belada! On binlerin indiği sokaklar karıştı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23