Fransa'da binalar art arda çöktü! Enkaz altında kaldılar

Fransa'nın liman kenti Marsilya'da bulunan 4 katlı binada yerel saatle 00.40 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı patlama meydana gelmiş ve bina çökmüştü. Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin konuya ilişkin yaptığı açıklamada, çöken binanın ardından hasar alan başka bir binanın daha tamamen çöktüğünü ve yaklaşık 10 kişinin enkaz altında kaldığını kaydetti. Patlamanın nedeninin henüz bilinmediğini aktaran Dermanin, üçüncü bir binada ise kısmen çökme meydana geldiğini sözlerine ekledi.

Darmanin, patlamanın ardından çöken binada çıkan yangının arama-kurtarma çalışmalarını yavaşlattığını belirtirken, şu ana kadar 30 kişinin tahliye edildiğini ifade etti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Duygu ve düşüncelerim Marsilya ile birlikte" dedi.

Olayın ardından hastaneye sevk edilen 5 kişinin tedavisi sürüyor.