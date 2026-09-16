Büyük tehlike bakın nelere sebep oluyor! Yemekten sonra hareketsiz kalanlar dikkat

BAĞIRSAKLARIN SESSİZ ÇIĞLIĞI: HAREKETSİZLİĞİN SİNDİRİME ZARARLARI Yetersiz fiziksel aktivite ve yemek sonrası sedanter kalmak, gastrointestinal sistemin (sindirim sistemi) fonksiyonlarında ciddi bir gerileme yaratır. Halk arasında hazımsızlık, gaz ve şişkinlik olarak bilinen semptomlar, bu postprandiyal tembelliğin doğrudan bir sonucudur. Bağırsakların peristaltik hareketleri, hafif yürüyüşlerin yarattığı mekanik etkiyle senkronize bir şekilde çalışmak üzere evrimleşmiştir. Sindirim sürecinin optimal düzeyde ilerleyememesi, besin emilimini azaltırken bağırsak florasında patojen bakterilerin çoğalmasına zemin hazırlar. Sürekli olarak bu durağan döngüye maruz kalmak, uzun vadede sızdıran bağırsak sendromu ve kronik sindirim rahatsızlıklarının oluşma riskini artırmaktadır. Bu nedenle yemek sonrası hareket, sadece kalori yakmak için değil tüm sindirim kanalını temizleyen bütünsel bir sağlık rutinidir. Bireylerin sindirim konforunu koruyabilmesi için yemekten sonraki o ilk adımları atması artık bir lüks değil, biyolojik bir zorunluluktur.