Fransa yanarken Bakan Schiappa bakın ne yaptı?

Fransa’da emeklilik reformu nedeniyle geniş çaplı protestolar devam ederken Sosyal ve Dayanışma Ekonomisi ve Vakıf Hayatından Sorumlu Devlet Bakanı Marlene Schiappa’nın ahlaksız dergi Playboy’a kapak olması kriz oluşturdu.

Sosyal ve Dayanışma Ekonomisi ve Vakıf Hayatından Sorumlu Devlet Bakanı olarak görevlendirilen Marlene Schiappa’nın erkekler için çıkarılan ahlaksız dergi Playboy’a kadın, eşcinsel, kürtaj hakları üzerine 12 sayfalık röportaj verdi. Schiappa, röportaj ile beraber giyinik halde de olsa kapak pozu vermesi sert tepki gördü.

Fransa Başkanı Elisabeth Borne’un şimşeklerini çeken ‘feminist’ yazar ve siyasetçi, eleştirilere yanıt olarak Playboy’a poz vererek ilericilik yaptığını savundu.

Schiappa, “Kadınların bedenleriyle istediklerini yapma hakkını her yerde ve her zaman savunmak gerekir. Fransa’da kadın özgürdür. Gericilerin ve ikiyüzlülerin canını sıksa da sıkmasa da” tweetini attı.

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Karar, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un emeklilik yaşını 62’den 64’e yükselten reformuna karşı grevler ve giderek şiddetlenen protestolarla uğraşan hükümetteki bazı meslektaşlarını rahatsız etti. İçlerinden birinin “İlk duyduğumuzda, 1 Nisan Şakası olduğunu düşündük” dediği aktarıldı.

Sputnik Türkiye’nin haberine göre; Fransa tarihinde başbakanlığa gelen ikinci kadın olan Elisabeth Borne, Schiappa’yı arayarak “Özellikle içinde bulunduğumuz dönemde hiç uygun olmadı” diye uyardığını danışmanı aracılığıyla basınla paylaştı.

Macron’a bağlı hükümetlerin açık sözlü eleştirmeni olan Yeşiller milletvekili Sandrine Rousseau, kadın hakları aktivisti arkadaşına “Fransız halkına saygı nerede kaldı” diye çıkıştı.

BFMTV’ye konuşan Rousseau, milyonlarca insanın tam emeklilik maaşına hak kazanmak için iki yıl daha fazla çalışmak zorunda kalacaklarından protesto ve grevde olduğunu, gıda ve temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığına dikkat çekerek ekledi:

“Kadınların bedenleri her yerde teşhir edilebilmelidir, bunda bir sorunum yok, ama toplumsal bir bağlam var.”

Playboy’un Fransa edisyonunun Genel Yayın Yönetmeni Jean-Christophe Florentin, Schiappa tercihini “Kadın haklarını savunduğu, bunun eski maçolar için bir dergi olmadığını, feminist dava için bir araç olabileceğini anladığından, hükümetteki bakanları arasında ‘en Playboy uyumlu’ olandı” diye açıkladı.