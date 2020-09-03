Fransa Lübnan'ı sömürgeye çevirmek için harekete geçti! Tepki büyük

Lübnan’ın başkenti Beyrut 4 Ağustos'ta tarihinin en büyük felaketlerinden birisini yaşadı. Beyrut Limanı'ndaki meydana gelen dev patlama şehri adete harabeye çevirdi.

200’den fazla kişinin hayatını kaybettiği binlerce insanın da yaralandığı korkunç patlama sonrası Lübnan hükümeti istifa etmişti.

Lübnan’da yaşanan yönetim boşluğu Akdeniz’deki yer altı kaynaklarına göz diken sömürgeci Fransa’nın iştahı yeniden kabardı. Yüz yıl önce işgal ettiği bölgelerden çekilip giden Fransa yeniden bölgede kendi sömürgesinde yönetimler kurmanın peşine düştü.

Doğu Akdeniz’de Türkiye’ye karşı Yunanistan’ı kullanarak boyundan büyük işlere kalkışan Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Lübnan’a peş peşe ziyaretler geçekleştirerek Lübnan siyasetini dizayn etmeye çalışıyor.

Lübnan’da Macron’a tepki

Beyrut’ta yaşanan patlamanın ardından 31 Ağustos’ta ülkeye ikinci ziyaretini gerçekleştiren Macron, hükümetin kurulması için ise 15 gün süre tanıdı. Fransa’nın Lübnan’ın içişlerine müdahale girişimleri ülkede büyük tepkiye neden oldu.

Lübnan’daki siyasilere tehditler savurarak kendi istediği hükümeti başa getirmek isteyen Macron’un Lübnan’a düzenlediği ziyaretler gazeteci, yazar ve akademisyenler tarafından ülkenin içişlerine müdahale olarak değerlendiriliyor.

Fransa’nın Lübnan Cumhurbaşkanlığını etkisi altına aldığını belirten gazeteci Hasan el-Layık “Başbakan Fransa tarafından seçildi. Hükümet doğrudan Fransız yönetimi altında kuruluyor, bakanlıklar açıklanıyor, limanı yeniden inşa etmek için planlar yapılıyor, Lübnan Bankası’nda adli soruşturma yürütülüyor, Riyad Selame’nin geri çekilmesi sağlanıyor ve elektrik tamir ediliyor” değerlendirmesinde bulundu.

İran ve Fransa anlaştı

İran ile Fransa’nın anlaştığını iddia eden yazar Cercis Hayik ise “Fransa-İran anlaşmasının sonucu işte bu: Zaman harcamak için Edib hükümete başkanlık ediyor, halk ise Nevvaf Selam’ın başbakan olmasını istiyor.” dedi.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından değerlendirmede bulunan araştırmacı ve yazar Nizar Sellum “Başbakanın kim olacağı konusundaki istişarelerde milletvekilleriyle Cumhurbaşkanı Mişel Avn mı görüşür yoksa Macron mu?” ifadelerine yer verdi.

Esed rejimine benzetti

Fransa’nın Lübnan hükümetine müdahalesini Esed rejiminin geçmişte yaptığı müdahalelere benzeten Profesör Esad Ebu Halil işe şu yorumu yaptı;

“Medenileşen Lübnanlı, hükümetin, (Eski Suriye İstihbarat Başkanı ve Eski içişleri Bakanı General) Gazi Kenan tarafından kurulduğu bir aşamadan hükümetin Macron tarafından kurulduğu bir aşamaya geçtiğinde medenilikte yüceldiğini hissediyor.”