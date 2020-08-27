Fransa IKBY ile temasa geçti! 'Peşmergeyi desteklemeye devam edeceğiz'

Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, Irak ziyareti kapsamında başkent Bağdat'tan sonra Erbil'i ziyaret ederek Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile temasta bulundu.

Parly, terörist DEAŞ ile mücadelede Peşmergeye destek vermeye devam edeceklerini açıkladı.

Paris ve Erbil arasında 1980'lerden bu yana iyi ilişkilerinin bulunduğunu hatırlatan Barzani, Fransa'nın çok zor dönemlerde Kürdistan Bölgesi'ne yardım ettiğini belirterek, bu yardımların hiç bir zaman unutulmayacağını söyledi.

IKBY eski Başkanı Mesut Barzani, bağımsızlık için referandum düzenlemiş ancak gerekli desteği alamayınca bunu geri çekmek zorunda kalmıştı.